TALAS OSUDA EMISIJE O PREMIJERKI: Matić, Joksimović i Obradović: Prljava propaganda, najprostije vređanje i politička nekultura!

Osude na račun emisije o premijerki Ani Brnabić koja je emitovana sinoć na N1 u okviru serijala "Junaci doba zlog" ne prestaju.

Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić kaže da film nije gledala, niti će.

- Videla sam najavu i na osnovu toga zaključila da je reč o prljavoj propagandi. Kada je reč o predsednici vlade Ani Brnabić, čast mi je što sam deo njenog tima i gajim duboko poštovanje i divljenje prema njoj lično, kao i prema rezultatima njenog rada - kazala je Matić.

foto: Printscreen/RTS

Marija Obradović, ministarka državne uprave i lokalne samouprave kaže da nikada nije videla emisiju sa toliko mržnje i uvreda.

- Razumem da ih premijerka iritira, jer ne želi da "igra, kako oni sviraju", ali sinoć su prevazišli sve granice pristojnosti. Na kraju, ne vidim ni svrhu ovakvih emisija. Iznošenje činjenica, pa čak i izvrtanje konteksta, mogu da razumem u cilju političke borbe, ali najprostije vređanje koje smo sinoć čuli, za svaku je osudu. Ako će ovo biti novinarstvo i atmosfera u društvu koju obećava opozicija "kao napredak i promenu koja je nužna", onda je jasno zašto imaju niske rejtinge u Srbiji danas - kazala je ona.

foto: Sanja Knežević

Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović kaže da emisiju nije gledala, ali dodaje da sam naslov jasno govori o kontekstu i nameri da se unizi i obezvredi sve što su kao vlada na čelu sa Anom Brnabić i u sinergiji sa predsednikom Vučićem uradili za građane i zemlju.

foto: Nemanja Nikolić

- To je doba kada smo pokazali odgovornu otpornost, da u najmračnijim godinama pandemije uspemo da sačuvamo ekonomiju, pomognemo privredu i građane, nabavimo među prvima u svetu vakcine, najbolje lečenje svim obolelima, i da onda kada je u mnogim državama vladavina prava na udaru, mi širimo nezavisnost pravosuđa i jačamo vladavinu prava i slobode, otvaramo klaster o Zelenoj agendi i ubrzavamo naš evropski put. To su samo neke od stvari i dokaza koliko smo kao vlada sa predsednikom radili posvećeno, vredno i vizionarski. Ako to neko doživljava kao zlo doba Srbije, onda je jasno da se radi o iracionanom političkom animozitetu. Sve ostale uvrede su u domenu neprostojnosti i političke nekulture - ocenila je ona.

Kurir.rs/ Foto/Source:Printscreen/CNN