SRBIJA 1 : 1 AUSTRALIJA! RIO TINTO DEPORTOVAN Poništene sve dozvole australijskoj kompaniji!

Rio tinto odlazi iz Srbije! Sve odluke i svi akti u vezi s tom kompanijom su poništeni, poručila je juče premijerka Ana Brnabić nakon sednice Vlade Srbije.

Naime, svega nekoliko dana pošto je najbolji svetski teniser Novak Ðoković sramno proteran iz Melburna, srpska vlada donela odluku da tamošnjoj kompaniji uskrati projekat vredan stotine miliona dolara.

- Ukinuta je odredba za eksploataciju rudnika jadarita, prostorni plan je ukinut i više ne postoji. Samim tim poništene su sve dozvole i odluke i rešenja s kompanijom „Rio Sava“. Koliko se sećam, 2006. godine, kada je „Rio tinto“ dobio dozvolu, na vlasti je bila Demokratska stranka, a predsednik Boris Tadić. Danas ti isti blokiraju saobraćaj, čak i granične prelaze - poručila je premijerka.

foto: Kurir

Ona je navela da joj nije jasno, ukoliko su ovi protesti ekološki, zbog čega nisu pitali Nebojšu Zelenog Zelenovića zašto su dali dozvolu i doveli „Rio tinto“ u Srbiju, a danas na tim leđima pokušavaju da grade svoju političku budućnost.

- Pozivam sve ekološke organizacije i udruženja da preuzmu ova dokumenta, da analiziraju. Pružamo im mogućnost da im iz mog kabineta pomognu ukoliko im je pomoć oko bilo čega potrebna. Ovim smo ispunili sve zahteve ekoloških protesta i stavili tačku na „Rio tinto“ u Srbiji. Ovim je, što se tiče projekta „Jadar“, sve završeno - istakla je Brnabićeva.

Činjenice „Rio tinto“, odnosno ćerka firma „Rio Sava eksplorejšn“, u Srbiji se pojavljuje 2004. godine i tada se prvi put i pominje u dokumentu koji je ovoj kompaniji izdala vlada Vojislava Koštunice, kada je resor rudarstva vodio Radomir Naumov (DSS). To ministarstvo je 8. juna 2004. odobrilo „Rio Sava eksplorejšnu“ izvođenje geoloških istraživanja. Kasnije su se ređali dokumenta i dozvole ovoj kompaniji, a ovo je hronologija događaja: - Prvi dokument iz 2004 - Ministarstvo rudarstva donosi rešenje kojim se preduzeću „Rio Sava eksplorejšn“ iz Beograda dozvoljava istraživanje u Loznici - Drugi dokument 17. 1. 2005 - odobrava se istraživanje u okviru proširenih granica - Treći dokument 26. 9. 2005 - odobrava se izvođenje geoloških istraživanja na teritoriji opštine Loznica - Četvrti dokument 15. 1. 2007 - odobravaju se nova istražna polja - Peti dokument 4. 1. 2008 - nastavak geoloških istraživanja na još devet polja - Šesti dokument 28. 8. 2008 - odobravaju se dodatna istraživanja - Sedmi dokument 15. 9. 2009 - novih osam istražnih tačaka - Osmi dokument 14. 4. 2011 - nove istražne tačke - Deveti dokument donet je 1. februara 2012. i njime se odobrava izvođenje radova da se bor i litijum ispituju u Jadru, u ležištima većih obima. To je jedini dokument koji dozvoljava bušotine i kopanje na teritoriji Srbije.

Besmislice

Ona se osvrnula i na zahteve lidera pokreta Kreni-promeni Save Manojlovića.

- Ispunili smo sve zahteve, pa čak i neke hirove. Ja sam mislila da je on jedan razuman čovek, međutim, imala sam priliku ovih dana da se u to razočaram. On je predao zahteve, pa je pokrenuo narodnu inicijativu. Taj predlog narodne inicijative predao je Narodnoj skupštini 14. januara 2022. Po zakonu o referendumu i narodnoj inicijativi, rok Narodne skupštine da odgovori je 15 dana. Ako je on mislio da taj rok nije razuman, mogao je da kaže da želi odgovor u roku od 48 sati. Ne, on je to prihvatio, a nažalost, nakon tri dana, Savo Manojlović izlazi ispred Narodne skupštine i kaže da imamo administrativne opstrukcije jer predsednik Republike nije verifikovao ovu inicijativu. Pored toga što laže, on je i nepismen - istakla je premijerka.

Ukazala je da nema šta predsednik da verifikuje predlog za narodnu inicijativu, već odbor Skupštine.

- Manojlović je pokazao koliko ništa ne zna, a onda opet pozvao na okupljanja ispred Predsedništva zato što predsednik to nije uradio. A on tu nema nikakvu funkciju u tom procesu i ne može da je verifikuje. Zato je ovaj poziv na skup besmislen i pokazuje koliko nema nikakve veze s pravdom, sa zahtevima - naglasila je premijerka.

Ona je istakla da odluka koju je Vlada Srbije donela nije iznuđena, već da je to odluka koja pokazuje da su predsednik Srbije i Vlada tu za narod, a ne za političke zahteve i hirove.

Uzalud žalbe „Rio tinta“ Odluka je konačna Kompanija „Rio tinto“ je pre sednice Vlade juče saopštila da je zabrinuta zbog izjava o potencijalnom povlačenju prostornog plana za projekat „Jadar“. Oni su poručili da su posvećeni razvoju projekta u skladu sa svim srpskim i međunarodnim propisima, te da uzimaju u obzir zabrinutost za životnu sredinu koju je javnost iskazala. No, premijerka je juče poručila da joj je žao što nisu ranije izrazili zabrinutost, te da je odluka Vlade Srbije konačna.

Licemerje stranaca

Brnabićeva je navela i da nema reči kojima bi opisala „licemerje stranaca koji finansiraju proteste“.

- Tu poruku sam prenela i ambasadorima nekoliko zemalja sa kojima sam razgovarala. Tu su pre svega organizacije iz Amerike, Nemačke, Velike Britanije, Austrije, Rokfelerova fondacija... Svi su se sjatili u poslednjih godinu dana da organizuju i finansiraju rad tih organizacija i proteste. Da nemamo slučaj da ovi koji organizuju proteste napadaju kompanije iz tih istih zemalja, a mi valjda treba da branimo te iste kompanije od onih koji ih napadaju. Neverovatne stvari su se desile u prethodna dva meseca. Kada Aleksandar Vučić treba da se slomi, onda više nije važna ni zelena agenda, ni evropske integracije, ni vladavina prava - rekla je Brnabićeva.

(Kurir.rs, Ivana Žigić)

