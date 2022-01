MINISTAR LONČAR: Za vreme Đilasa država je brutalno pljačkana i uništavana!

Perjanice "objektivnog novinarstva", oni za kojih nema "zabranjenih tema", oni koji svesno i bezočno prelaze preko činjenice da rade za i u interesu ne jednog, već dva tajkuna, ponovo su sinoć potvrdili svoju malicioznost, lažljivost i nevaspitanje, rekao je član Predsedništva Srpske napredne stranke Zlatibor Lončar.

Komentar tog filma bi mogao da se svede u nekoliko reči - jad, sramota, beda i čemer autora i njihovih nalogodavaca! Kako drugačije prokomentarisati laži da se Srbija razara, osim da su time mislili na vreme njihovih gazda kada je naša domovina bila brutalno pljačkana i uništavana.

Za razliku od tog vremena, danas se Srbija gradi, ekonomski napreduje, ne podiže nepovoljne kredite da isplati penzije, grade se bolnice, putevi, mostovi, obnavljaju muzeji, ljudi se zapošljavaju...

Jedan od omiljenih Đilasovih urednika bi sve nas u koncentracione logore, a onda današnju Srbiju predstavljaju na takav izopačeni način, kako samo dolikuje onima kojima je lični interes isključivo u prvom planu.

Nije moguće uspostaviti zvaničnu dijagnozu takvoj bolesnoj politici, ali građani Srbije vrlo dobro znaju kako da ocene sve one koji mržnjom, prevarama i laganjem, bez ikakvog jasnog političkog programa (osim revanšizma) žele da zasluže njihovo poverenje. Jasno su im to poručili više puta do sada", rekao je Lončar.

Kurir.rs