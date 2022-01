PREMIJERKA BRNABIĆ O BLOKADAMA I RIO TINTU: Nastavlja se sa lažima, Savo Manojlović od Rokfeler fondacije dobio 25.000 dolara!

Predsednica Vlade Ana Brnabić govoreći o planiranju atentata na predsednika Srbije Aleksandra Vučića, osvrnula se i na aktuelna dešavanja - otkazivanje ugovora sa kompanijom "Rio Tinto" i proteste u Beogradu.

- Juče sam govorila o razlozima zbog kojih smo doneli odluku o Rio Tintu. Građani su zabrinuti za uticaj na životnu sredinu zbog ovog projekta. Žao mi je što nismo ranije o tome pričali. Bilo mi je jasno kada je Vučić bio u Gornjim Nedeljicama, kada je razgovarao sa građanima. Savo Manojlović je nastavio sa lažima i najavio nove blokade - kaže Brnabić.

- On je pravnik, doktorirao je iako je bio zauzet blokadama, a za jednog doktora je neverovatno da ne poznaje zakon, i to zakon zbog koga je blokirao saobraćaj. Reč je o Zakonu o referendumu. Ispunili smo njegove zahteve i hirove, a on sada ne želi da postupa po tom zakonu - dodaje Brnabić.

Premijerka je komentarisla i pad akcija kompanije Rio Tinto, rekavši da ekološke proteste plaćaju strane donacije.

- Taj novac dolazi od fondova i institucija, a to pokazuje jedan stepen ludila koje imamo u zemlji, gde imate američke fondacije koje plaćaju proteste protiv Rio Tinta. Savo Manojlović je od Rokfeler fondacije dobio 25.000 dolara za opšte namene, pritom je to prvi put da je dobio novac od njih, takoreći na lepe oči, rekla je Brnabić.

