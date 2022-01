DRAGAN MARKOVIĆ PALMA: ISTRAŽNI ORGANI NE SMEJU STATI! Do kraja istražiti ko je planirao atentat na predsednika Vučića!

Pretnja ubistvom predsednika Srbije je ozbiljna stvar i ne treba niko da sumja u tu informaciju. Kada se vratimo u našu istoriju, da ne idemo 100 godina unazad, ali setimo se šta se desilo 2003. godine kada je ubijen premijer Srbije Zoran Đinđić. Bagzi vozio kamion, pa onda su neki govorili "pustite to", pa ga zatvoriše, pa ga pustiše i desilo se šta se desilo, naveo je lider JS Dragan Marković Palma reagujući na zastrašujuće informacije o planiranju atetnata na predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

- Policija u Srbiji je danas mnogo efikasnija nego pre, kako zbog bolje tehnologije koju danas ima Ministarstvo unutrašnjih poslova, tako i zbog mnogo boljih odnosa i sa EUROPOL - om i INTERPOL - om. Tako je Srbija danas i dobila informaciju od jedne države koja je članica Evropske unije, ja ne znam koja je to država, ali verujem u tu informaciju i ono što je važno da naši istražni organi moraju tu celu stvar istraže do kraja, ne smeju da stanu dok se sve ne sazna. Da vidimo ko je planirao atentat na predsednika Srbije i zbog čega, da li je to planirano zbog rezultata koje Srbija postiže i na infrastrukturnom, ekonomskom, privrednom, socijalnom međunarodnom planu. Danas su rezultati Srbije takvi da ovi iz opozicije ne mogu da uporede vreme kada su oni bili vlast u Srbiji i danas. Danas je mnogo bolje i kada uporedite vreme od 2000. do 2012. i od 2012. do danas to se najbolje vidi. Oni su od 2000. godine isprodavali najbolje fabrike u Srbiji i ja sam tada govorio "prodali ste najbolje krave muzare, a radnicima i narodu ostavili ste jalove krave". Radnici su ostajali bez posla, a i poznato je da su mnoge afere vezane za tadašnju prodaju cementara, pivara itd. Od 2000. do 2012. godine Vojska Srbije je doživela najveću sramota koju je jedna vojska mogla da doživi. Najbolje oficire koji su branili srpski narod i Srbiju je tadašnja vlast smenila, penzionisala ili poslala u Hag - rekao je Marković gostujući na televiziji Hepi.