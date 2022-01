SAZNAJEMO: NOVO POJAČANJE SRPSKE VOJSKE: Stiže moćni kineski protivvazdušni sistem FK-3. Prati 40 ciljeva, a gađa 6 istovremeno!

Vojska Srbije u martu dobija novo pojačanje u protivvazdušnoj odbrani! Prve komponente kineskog protivvazdušnog sistema FK-3 stići će u Srbiju do kraja marta, saznaje Kurir.

Reč je o protivvazdušnom sistemu srednjeg dometa namenjenom uništavanju i presretanju različitih vazdušnih pretnji. Vojni analitičar Vlade Radulović potvrdio je za Kurir da pomenuti sistem, koji je ranije ugovoren, dolazi u Srbiju i ocenio da će to značiti veliki iskorak za Vojsku Srbije.

foto: Printscreen

- Dobićemo mogućnost da dejstvujemo po pretnjama iz vazduha na visinama do 27 kilometara i na daljinama do 100 kilometara. U okviru sistema FK-3 nalazi se radar za praćenje ciljeva koji može da prati do 40 ciljeva i da istovremeno dejstvo vrši na njih šest. Do sada tako nešto nismo imali i biće to veliki iskorak za naš PVO i ceo sistem odbrane - objasnio je Radulović.

Kurir.rs