UŽIVO! PREDSEDNIK SRBIJE O PLANIRANOM ATENTATU NA NJEGA: Vučić otkrio šta je sve pisalo u dopisu iz EU

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se javnosti prvi put otkako je obelodanjeno da se sprema atentat na njega.

Predsednik se obraća iz voza. To je neobično mesto za intervju, a tim povodom Vučić je rekao:

"Nema lepšeg mesta za obraćanje od ovog predivnog voza koji smo kupili od Švajcaraca".

foto: Printscreen/PINK

Predsednik se pozdravio sa mašinovođom sa kojim se ranije upoznao u Čortanovcima.

"Nemci rade superviziju, za mesec, mesec i po dana ići ćemo do Novog Sada". istakao je Vučić.

"30 godina radnog staža, kada sam počeo da radim nisam ni mislio da ću nekada da se vozim ovim vozom" rekao je mašinovođa.

foto: Printscreen/PINK

"Ovde smo jer ste vi tražili neko drugačije mesto", obratio se potom Vučić voditeljki Pink televizije.

Predsednik je istakao kako je hteo da zaplače od sreće kada je video kako ide voz na pruzi od 200 kilometara na čas.

"Ja sam u vojsku išao vozom, i stalno na utakmice. LJudi uvek vole vozove. Od tada se nikad nisam vozio vozom. Verujem od 15. marta da će svi ljudi moći da se voze ovim vozom, izgleda divno i to je nešto što smo uspeli da promenio".

O PLANIRANOM ATENTATU

"Jedna zemlja EU nam je prosledila operativna saznanja i dali nam mnogo detalja. Hvala im na tome. Ali ljudi imaju svoje probleme, ne žele da žive i sa mojim problemima. Zato ne mislim da je to od posebnog značaja za ljude. Ja sam to morao da radim 14, 15, 16... I tada sam se obratio javnosti, ali to nisam pomenuo".

foto: Printscreen/PINK

Upitan da li ga te informacije brinu, rekao je:

"To je na nadležnim službama. Ponosan sam na to što godinu i dva meseca nismo imali mafijaško ubistvo, poslednje je, čini mi se, bilo, ubistvo Bojana Mitića, u novembru 2020".

"U tom dopisu je bilo sedam imena iz više zemalja. Da li je to istina ili nije, ne mogu da tvrdim. Nadležni organi rade sve da se to spreči. Ta zemlja EU je bila izuzetno fer, razgovarali su sa našim ljudima, raspisane su poternice... Zna se ko je trebalo da donese oružje, ko kome da preda... Sve ima ime, nisu to prazne priče".

"Važno je da kažem da smo mnogo toga uradili velikim hapšenjem narko kartela. I zato nekim ljudima smetate. Od lica koje sam video na spisku nikada nikog nisam video i čuo pa ne postoji nijedna lična stvar. I naravno drestabilizacija Srbije bi svima bila u interesu".

"Za nas je najvažnije je da očuvamo stabilnost i da nastavimo borbu protiv narko kartela, to zanima običnog čoveka".

foto: Printscreen/PINK

"Bezbednosne strukture su sve bolje. Ljude interesuje da li će njihovom detetu u školi neko dati drogu. Tu moramo da budemo jači".

O REFERENDUMU

"Mislim da je strašno važno što je veliki broj ljudi izašao na referendum, koji se ne dotiče svih, ali su mnogi mislili da je važno. To je ogromna stvar, i govori o demokratskom kapacitetu Srbije, i veliku reformu smo uspeli da izguramo".

"Istorijska stvar je to što je sprovedena reforma bez mešanja politike".

"Što se tiče rezultata, mi smo bili suočeni sa mnogo licemerja, i mnogo je gore kada vam neko ko uzima novac od stranih fondacija da se bori za nezavisno pravosuđe, odbija da glasa zbog mene. Jedan deo ljudi i stranaka bivšeg režima nemaju nikakav program, oni su samo protiv Vučić".

"U okviru SNS ima mnogo ljudi koji su protiv EU, ali da se u stranci dogovaraju kako da idu napred".

(Kurir.rs)