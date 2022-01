NA METI MAFIJE: Belivuk je krak, Zvicer više krakova, a ko je glava hobotnice koja je planirala da ubije predsednika?!

Video sam sedam imena u dopisu kojim nam je jedna evropska zemlja prosledila operativna saznanja o planiranom atentatu. Na nadležnim službama je da to reše. Raspisane su poternice, zna se i odakle je trebalo oružje da stigne. Ali mislim da građane to ne zanima previše, imaju svoje probleme. Ne mislim da je to od posebnog značaja za ljude - rekao je sinoć predsednik Srbije Aleksandar Vučić u prvom obraćanju javnosti nakon što je Evropol zvanično obavestio naš MUP o postojanju kriminalne grupe koja za cilj ima atentat na predsednika Srbije tokom februara.

On je istakao da to obaveštenje nije uopštenog karaktera, već sadrži vrlo konkretne podatke o povezanim ljudima sa imenima i prezimenima iz više zemalja.

Shvatiti ozbiljno

- Važno je da kažem ljudima da smo mnogo toga uradili na hapšenju narko-kartela i jasno je da oni na regionalnom i širem planu ne mogu da funkcionišu bez podrške nekih drugih zemalja i određenih struktura iz njih. Ja nikoga od tih osoba nisam sreo, ne vidim nikakav lični razlog za to, jedini razlog na koji ja mogu da pomislim je destabilizacija Srbije i osveta za borbu protiv narko-kartela - rekao je Vučić u razgovoru obavljenom u modernom vozu koji će saobraćati na brzoj pruzi do Novog Sada.

Osim što je obezbeđenje predsednika Srbije pojačano, kako je otkrila premijerka Ana Brnabić, brojni državni zvaničnici su javno pozvali na odlučan odgovor države i usmeravanje svih snaga kako bi sprečili mafiju i njihove pomagače u monstruoznoj nameri kakva je ubistvo predsednika Srbije.

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević napomenuo je da je informacija o spremanju atentata potvrdila sve ono na šta su godinama upozoravali.

Detalje o planiranom atentatu na predsednika Srbije, o ulogama Veljka Belivuka i Radoja Zvicera, kao i šta o tome kaže Vučić, čitajte u današnjem izdanju Kurira.

