PUCANJ U PREDSEDNIKA JE PUCANJ U DRŽAVU! Dačić upozorio: Prvi put Europol zvanično poslao informaciju, NAJOZBILJNIJE SHVATITI!

Ovo je prvi put da je Europol zvanično objavio ovakvu informaciju, kao i da ministar Vulin javnosti to ne bi saopštio da nije kredibilna, izjavio je večeras Ivica Dačić, predsednik Skupštine Srbije-

On podvlači da je reč o kredibilnim stvarima, kao i da treba što pre da prestanu omalovažavanja ove informacije.

- Koliko je meni poznato, ovo je prvi put, otkad postoji naša saranja sa Europolom, da smo zvanično dobili informaciju. Sigurno ne bi dali tu informaciju da ona nije kredibilna. Europol je, takođe, tu informaciju dobio od službe članice EU, isto tako je to kredibilan izvor. Treće, ministar to ne bi sigurno saopštio da to nije tačno. Da to nije tačno, Evropol bi do sada to demantovao. Treba da prestanu sve vrste omalovažanja te informacije. Mislim da ovo treba najozbiljnije da se shvati! Ovo treba odvojiti od političke borbe - kazao je Dačić u Hit tvitu na TV Pink.

Sličnog je mišljenja i Goran Petronijević.

- Svi ovo treba da shvatimo ozbiljnije, nego što možemo da vidimo u medijima i na Tviteru. Ovde se radi o ozbiljnim stvarima. Svi moraju da shvate da su te informacije dobijene od Europola i od jedne od zemalja članica EU. Treba naglasiti da smo već duži vremenski period suočeni sa tim terminima "škaljarci" i "kavčani". To je predragđe Kotora, gde sa sve babama i mačkama ima 100 duša. Očigledno je da se misli na Mila Đukanovića. Ne treba se zavaravati. Imao sam ozbiljna iskustva s onim što se desilo 2003. godine - rekao je Petronijević.

Podsetimo, ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin, podsetimo, saopštio je pre nekoliko večeri da je MUP zvanično obavešeten o postojanju kriminalne grupe koja za cilj ima atentat na predsednika Srbije Aleksandra Vučića tokom februara.

Pucanj u predsednika države je pucanj u državu, poručila je dr Danica Grujičić.

- Gospodin Vučić je jasno rekao da neće biti legalizacije marihuane, to je jedan od razloga što se sigurno zamerio ovoj narko mafiji. Mislim da smo dobili informaciju od Europola jer je to rezultat njihovog dobrog rada. U ovoj državi postoje institucije koje dobro rade svoj posao. Pucanj u predsednika države je pucanj u državu. Mi smo to prošli sa Đinđićem, ali ubiti premijera ili predsednika, znači ubiti državu. Činjenica je da se u Srbiji živi mnogo bolje nego pre desetak godina. Srbija vodi vrlo odgovornu politiku za svoje stanovništvo - rekla je Grujičić.

(Kurir.rs)