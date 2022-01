RASPAD: Dragan Đilas poturanjem Zdravka Ponoša ubija šanse sopstvenoj koaliciji!

Zbog jednostrane odluke SSP, uprkos ranijem dogovoru i protivljenju NS, opet zavladao opšti rat u redovima opozicije i to svega dva meseca uoči izbora. To može da ih košta glasova, ocena je analitičara

Samo dva i po meseca pred izbore koalicija okupljena oko Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa prepire se javno oko toga ko će im biti predsednički kandidat. I opozicioni lideri i analitičari saglasni su u oceni da Đilas svojim jednostranim potezom da kandiduje Zdravka Ponoša za predsednika, uprkos protivljenju Vuka Jeremića i Narodne stranke, pravi štetu sopstvenoj koaliciji!

Skoro niko zadovoljan

foto: Dado Đilas, Zorana Jevtić, Filip Plavčić

Naime, iako je raniji dogovor bio drugačiji, SSP je za predsedničkog kandidata predložio Ponoša, što je Narodna stranka Vuka Jeremića, čiji je bivši načelnik Generalštaba pritom član, saznala iz medija. Takođe, iz NS već su izjavili da bi za kandidata radije Miroslava Aleksića, takođe iz te stranke. Iz Demokratske stranke su najavili da će se tek oglasiti o ovom pitanju nakon razgovora u samoj stranci, dok je jedino Pokret slobodnih građana podržao Ponoša za kandidata za predsednika.

Bivši predsednik DS Bojan Pajtić rekao je da ne razume ovakvo ponašanje koalicionih partnera.

- Ne razumem dešavanja ovih dana i da ne postoji svest o tome da je važnije da je opozicija jedinstvena nego kako će se zvati predsednički kandidat. Ako u toj koaliciji ne ostanu na okupu, biće kažnjeni od strane birača i podrška toj koaliciji, koja može ići do 20 odsto, može biti prepolovljena - kazao je Pajtić.

foto: Dragan Kadić

Plastični eksploziv

Advokat i funkcioner Narodne stranke Vladimir Gajić ne krije bes zbog Đilasovih postupaka i dodaje da, kada su govorili da je Ponoš dobar, svi su se pravili mrtvi, a sad im ga podmeću kao plastični eksploziv.

- Kako sam vidovit. Ali tada su se ovi "oduševljeni" pravili mrtvi. Sad su se setili da ne bi bilo loše da nam stave plastični eksploziv ispred vrata. Mogli bi da predlože i Nikolu (Jovanovića) za gradonačelnika, a mene da vodim listu. Onda bi sve bilo naše. Zezajmo se... - napisao je Gajić.

I nekadašnji predsednik Srbije i lider DS Boris Tadić smatra da ova situacija mora da se uozbilji.

- To nije čak ni kandidat te grupacije stranaka okupljenih oko Dragana Đilasa, a što se onda ne izjašnjavamo o svim ostalim kandidatima koji su se dosad pojavili, evo, na primer, Boško Obradović, što se opozicija ne izjašnjava o Bošku Obradoviću, izjašnjava se o Ponošu. Hajde malo da uvedemo principa, reda i malo logike u čitav ovaj proces - poručio je Tadić.

Trebalo razgovarati

Radomir Lazović iz pokreta Ne davimo Beograd takođe kaže da je očekivao da opozicija pre ovog predloga razgovara.

- Očigledno da predlog njega kao predsedničkog kandidata ne okuplja čak ni koaliciju koja ga je predložila, tako ćemo mi razgovarati s njima, videćemo da li je to najbolje rešenje, mi smo zaista stvarno otvoreni, potpuno, voleli bismo da razgovaramo ako je to najbolje rešenje - rekao je on, dok je funkcioner Građanskog demokratskog foruma Rade Veljanovski kazao da bivši načelnik Generalštaba ne može da ostvari ozbiljniji rezultat kao kandidat opozicije za predsednika Srbije.

Profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković ocenjuje da je jasno da nema koordinacije u koaliciji oko SSP.

foto: Printscreen/Youtube

- Očito da je ovo praktično pokazatelj da dovoljne koordinacije u toj koaliciji nema, ali i da je to pomalo čudna situacija u kojoj jedna stranka u koaliciji predlaže kandidata iz druge stranke koji u njoj nema jasnu poziciju. To traži veću koordinaciju i govori da će se teško doći do zajedničkog kandidata, te da to možda čak nije ni moguće - kazao je Stojiljković za Kurir.

Politički analitičar Branko Radun ocenjuje da ih ovo čini neozbiljnim i da je štetno po njih.

foto: Fonet

- Svakako da ovo prilično može da im smanji podršku birača. U pitanju je potpuna konfuzija koja podriva i tako mali rejting te koalicije - ocenio je Radun.

Đilas izričit Ne odustajem od Ponoša Predsednik SSP Dragan Đilas ponovio je juče da je uveren da će sve opozicione stranke stati iza Zdravka Ponoša kao predsedničkog kandidata i da neće odustajati od tog predloga. Komentarišući izjavu lidera NS Vuka Jeremića da je njihov "prvi izbor" Miroslav Aleksić i da na Ponošu insistira koalicioni partner, Đilas je rekao da ne komentariše izjave drugih političara, jer smatra da "svako ko nešto kaže treba sam da objašnjava svoj stav". - Mi se nismo rukovodili stranačkim interesom. Da jesmo, onda bismo insistirali na rejtinzima svake članice, pa bi SSP, sa podrškom 15 odsto građana, koliko trenutno imamo, imao mnogo više mesta na toj listi nego što je dobio - naglasio je Đilas.

I. Ž./ Foto/Source:Zorana Jevtić, Beta/Saša Đorđević, Beta/Miloš Miškov