PETRONIJEVIĆ OTKRIO KO STOJI IZA ATENTATA NA VUČIĆA: Moćna strana služba planirala da ubije predsednika, recept ĐINĐIĆEV SCENARIO!

Poznati beogradski advokat Goran Petronijević kazao je da veruje da iza planova o atentatu na predsednika Srbije Aleksandra Vučića stoji moćna obaveštajna služba jedne evropske zemlje.

- Može se raditi o saradnji više stranih službi, ali moje iskustvo govori da je jedna zemlja ovde najeksponiranija kada su te stvari u pitanju. Destabilizacije regiona, kao i atentati gotovo da nikad ovde nisu prošli bez moćne obaveštajne službe jedne evropske zemlje - ispričao je Petronijević za Alo.

Kako ističe, ukoliko su među tim imenima koja se sumnjiče označeni samo pripadnici nekog kriminalnog klana ili pripadnici službi bezbednosti nekih malih, susednih država poput Crne Gore, onda je ubeđen da postoje još dva segmenta o kojima se mora voditi računa.

- Prvo je rad i logistika neke od obaveštajnih službi većih zemalja i, naravno, unutrašnji faktor u Srbiji. Bez svega toga nema mogućnosti da se atentat izvede. U ovom slučaju, po mojoj prognozi, sva četiri elementa su bila uključena - kaže on.

Čuveni advokat se podsetio vremena kada je ubijen tadašnji premijer Zoran Đinđić, i istakao da ima mnogo sličnosti sa sadašnjim trenutkom.

- Kada je bilo ubistvo premijera Đinđića, ono je pripremano i rukovođeno iz jedne tada ozbiljne evropske zemlje koja to više nije i njihove obaveštajne službe. Njihovi ljudi su bili ovde na terenu, kao i u regionu. Đinđić je neke stvari zanemarivao. Nakon događaja u hali „Limes" mi imamo direktno svedočenje čoveka koji je bio s njim. Po ulasku na aerodrom njega su zvali iz Ministarstva spoljnih poslova, rekli mu da je zvao neko iz neke od velikih zemalja da mu kažu da ne ide u Banjaluku. Međutim, Đinđić je rekao da neće da reaguje na to. To je bilo jasno upozorenje, možemo čak reći i pretnja. Posle toga nije prošlo mnogo, dogodio se atentat i on se prebacio na kriminalne strukture, što je prikrivalica onih koji su to zapravo organizovali - rekao je Petronijević za Alo.

Kako smatra, tu možemo videti sličnost sa sadašnjim srpskim predsednikom.

- Ono što je sigurno, to je da on mora da bude oprezniji i da ozbiljnije shvati ovu opasnost. On ispoljava svoju ličnu hrabrost, koja je pozitivna osobina za svakog čoveka. Ali on kao predsednik države nema pravo da bude hrabar, on mora da sluša i postupa po uputstvima službe bezbednosti u takvim situacijama. On kao Aleksandar Vučić koji nije predsednik države može da ima pravo na svoju hrabrost, ali kao predsednik ne - kaže Petronijević.

Goran Petronijević objašnjava da je Đinđić bio predstavljen kao demokratska ikona na Zapadu.

- On je bio antipod Miloševiću. Preko noći je odlučio da kaže: Ne damo Kosovo i Republiku Srpsku. Da li je to situacija koja liči na ovu sada? Bez obzira na to što Vučića hvale kao kooperativnog i racionalnog čoveka koji je za pregovore i mir. Ali on svakako ima tvrd stav, a takav stav smeta i tu možemo videti opasnost. A ne smemo zanemariti ni kriminalnu aktivnost. Te dve vrste interesa su u međusobnoj simbiozi. Oni koji su okolo, čiji se interesi smatraju ugroženima Vučićevim radom, oni koji su spolja, koji ne mogu svoje interese da ostvare na način kako su planirali ovde, da se prizna Kosovo i, naravno, kriminalni krugovi koji su pod udarom - priča advokat Petronijević, piše Alo.

Poznati advokat je za Alo objasnio da je za njega jedna stvar posebno indikativna.

- U decembru su se u Srbiji pojavili diplomatski predstavnici koji nisu u okviru diplomatsko-konzularnih predstavništava u skladu s bečkom konvencijom zemalja iz kojih dolaze. To meni budi određenu pozornost i ja sam i tad upozoravao da naše službe bezbednosti moraju posebnu pažnju da obrate na njih - ispričao je Petronijević.

