ŠOK TVRDNJE DRECUNA: Nestalo 1.500 tela Albanaca koje je ubila OVK!? Neko iz Beograda uništio KLJUČNE DOKAZE protiv Haradinaja

Takozvana kosovska Vlada je donela odluku o formiranju Instituta za istraživanje ratnih zločina počinjenih tokom sukoba na Kosovu uključujući, kako je nevedeno u odluci, i zločine protiv čovečnosti i genocid. Institut za istraživanje ratnih zločina na Kosovu je formiran 2011. 2018. godine je zatvoren. Sada je vlada odlučila da formira novo telo.

foto: Kurir Televizija

Istovremeno šefica Poslaničke grupe pokreta Samoopedeljenje Mimoza Kusari-Ljilja izjavila je da ta stranka neće dozvoliti organizovanje izbora 3. aprila na Kosovu.

O ovoj temi je u Pulsu Srbije razgovarano sa Milovanom Drecunom, predsednikom skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju.

- Kurti namerno gura priču o nekakvom genocidu nad Albancima na Kosovu i Metohiji i pokušava da sa tom pričom realizuje nekakve političke ciljeve. Ne zaboravite da uskoro počinje suđenje Hašimu Tačiju i terorističkoj OVK - rekao je Milovan Drecun u Pulsu Srbije, na Kurir televizji.

foto: Kurir Televizija

Drecun je dodao da će, kada krene suđenje Ramušu Haradunaju na svetlo dana isplivati strašni zločini nad Srbima.

- Kada krene suđenje Tačiju isplivaće na videlo dana mnogo užasnih stvari o zločinima terorističke takozvane OVK. Sada moraju da potisnu tu priču, da nađu nešto čime će parirati toj priču. Najlakša priča je priča o izmišljenom genocidu i Tači sada gura to - rekao je Drecun u Pulsu Srbije.

Srbija je sakupila 7.000 dokumenata i obradila više od 3.500 zločina nad Srbima.

- Sakupili smo 7.000 dokumenata i obratili više od 3.500 zločibna, gde smo sve dokumentovali. Da nije bilo svega toga, ne bismo imali optužnicu protiv Hašima Tačija.

foto: Kurir Televizija

Kada se govori o optužnici Ramuša Haradinaja, na kojoj se radi, Drecun je istakao da je neko iz Beograda predavao, iznosio i skrivao dokumente o zločinu nad Srbima!

- Dosta se radi na optužnici Ramušu Haradinaju. Zamislitr stuaciju da je u vreme prethodne vlasti, da je dokumentacija koja je bila sakupljena protiv OVK tek tako predavana nekim ljudima, iznošena, skrivana. Imate priču o Ramušu Haradinaju priču, njegov dnevnik, iz kog se tačno vidi da je naređivao da ubistva, koje ljude ubiti, kako i gde - rekao je Drecun.

Drecun tvrdi da je neko iz Beograda sakrio dokaze protiv Ramuša Haradinaja.

- Neko je, ovde u Beogradu, dosijee o Ramušu Haradinaju izvukao i sakrio ga. Nema ga. Imate užasno prikrivanje zločina nad Srbima - rekao je Drecun.

foto: Kurir Televizija

Milovan Drecun je otkrio i da je posle rada Haškog tribunala nestalo 1.500 tela Albanaca, za koje se veruje da su ubijeni od strane OVK i da je javna tajna kod Albanaca da znaju da je OVK ubijala i Albance.

- Na Kosovu i Metohiji je 1999. godine i 2000. godine pronađeno oko 4.000 tela ubijenih ljudi, to je radio Haški tribunal. Identifikovano je polovina tih tela. Kada je Haški tribunal prestao sa radom, ta tela su nestala, nestalo 1.500 tela. Da su to tela koja mogu da dokažu da su to tela od zločina koja su počinjena sa naše strane, ne boi ta tela nestala. OVK je masovno ubijala Albance, i to Albanci znaju.To je javna tajna kod njih - dodao je Drecun.

