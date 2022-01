OBRAĆANJE PREMIJERKE BRNABIĆ U BRISELU: Srbija nikada ovako brzo nije išla ka EU

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas u Briselu da će Srbija bez pauze nastaviti rad na reformama u oblasti vladavine prava, i ocenila da zemlja nikada nije išla toliko velikom brzinom ka Evropskoj uniji kao sada.

Na konferenciji za novinare sa zvaničnicima EU, posle sednice Saveta za stabilizaciju i pridruživanje Srbija-EU, Brnabić je rekla da je trenutno uspostavljen "momentum koji nije vidjen ranije".

"U decembru smo otvorili klaster četiri i četiri poglavlja u okviru tog klastera, uspeli smo da napravimo revolucionarni pomak time što su građani glasali za promenu Ustava, za nezavisno pravosuđe i samostalno tužilaštvo. Nećemo da pravimo pauzu bez obzira na izbore", kazala je Brnabić.

Ona je kritikovala organizacije civilnog društva koje nisu podržale ustavne promene, a koje su, prema njenim rečima, "svakodnevno pričale da se bore za vladavinu prava i nezavisno sudstvo".

"Kada je došao taj dan, one su rekle 'NE', a mi smo, na čelu sa predsednikom (Aleksandrom) Vučićem izgurali to pitanje", navela je.

Na zajedničkoj konferenciji sa šefom evropske diplomatije Đuzepom Boreljom i evropskim komesarom za proširenje Oliverom Varhejijem, Brnabić je navela da će Srbija raditi na tome da u junu bude otvoren klaster tri u pristupnim pregovorima i na pripremi još jednog klastera za otvaranje do kraja 2022. godine.

Brnabić je rekla da je danas sa "velikim zadovoljstvom razgovarala sa partnerima u EU" o činjenici da je većina gradjana glasala za promenu Ustava na referendumu 16. januara.

"To je ogroman uspeh za našu zemlju, velika stvar za Srbiju, veoma sam ponosna na taj uspeh, to je jedna od velikih stvari na našem daljem evropskom putu. To je osnovna reforma kada je reč o oblasti vladavine prava", kazala je premijerka.

Navela je da će vlast Srbije "sa istim entuzijazmom" nastaviti reforme u oblasti vladavine prava, javne uprave, reforme koje će dodatno ojačati tržišnu ekonomiju u Srbiji, ali i reforme u oblasti zelene agende.

"Vladavina prava, reforma javna uprava, ekonomske reforme i zelena agenda, te četiri oblasti ostaju naši ključni prioriteti u evropskim integracijama", dodala je.

Brnabić je rekla i da Srbija "ostaje stabilna destinacija za investitore" uprkos pandemiji korona virusa.

"Rast BDP-a Srbije u 2021. bio je 7,5 odsto, to je jedan od najboljih rezultata u Evropi. Prosečna plata će u decembru 2021. biti viša od 600 evra, čekamo još zvanične podatke. Strane direktne investicije u 2021. bile su 3,9 milijardi evra", kazala je.

Navela je da je na današnjoj sednici Saveta za stabilizaciju i pridruživanje Srbija-EU bilo reči i o regionalnoj saradnji, napomenuvši da sve na čemu je Srbija radila od 2014. godine, kada su otvoreni pregovori sa EU, "može da se poremeti ako nema mira i stabilnosti u regionu".

"Veliki deo razgovora danas bio je o regionalnoj saradnji, odnosima i povezivanju, šta Srbija može da uradi da region bude bezbedniji, stabilniji i da još brže napreduje ka EU", dodala je.

Na pitanje novinara televizije N1 da li je Srbija bezbedna zemlja, ako se ima u vidu da su informacije o planiranom atentatu na predsednika države Aleksandra Vučića stigle iz Evropola, odnosno da domaće službe nisu imale tu informaciju, Brnabić je rekla da upravo to pokazuje da je Srbija bezbedna zemlja.

"Čini mi se da je vaše pitanje donekle zlonamerno zato što insinuira da Srbija nije bezbedna zemlja zato što smo dobili informacije od Evropola. Meni to pokazuje suprotno, da Srbija jeste bezbedna zemlja zato što veoma dobro sarađuje sa bezbednosnim službama širom sveta, sa agencijama članica EU, sa Intrepolom", rekla je Brnabić.

Dodala je da o tome nije razgovarala sa evropskim zvaničnicima "jer se to ne tiče politike, nego borbe protiv organizovanog kriminala".

"O tome jesmo pričali, u smislu da Srbija ispunjava sve evropske standarde u borbi protiv organizovanog kriminala i terorizma", navela je Brnabić.

Varheji: Važno je da na izborima u Srbiji učestvuju svi Evropski komesar za proširenje Oliver Varheji izjavio je danas u Briselu da je važno da izbori u Srbiji 3. aprila budu slobodni, fer i inkluzivni. "Važno je da izbori budu slobodni, fer i inkluzivni na kojima će svi učestvovati kako bi Srbija potom mogla da nastavi da radi možda i brže", rekao je medijima nakon sastanka sa premijerkom Srbije Anom Brnabić. Ocenio je da je Srbija načinila progres u oblasti vladavine prava kroz ustavne promene. "To je takođe i jak signal srpske javnosti u svetlu posvećenosti evropskom putu", dodao je. Najavio je i angažovanje na otvaranju klastera tri - Konkurentnost i inkluzivni rast. "Jasno je sa naše strane da želimo da održimo visok nivo angažovanosti", rekao je. Premijerka Srbije Ana Brnabić razgovarala je danas u Briselu sa evropskim komesarom za proširenje Oliverom Varhejijem i visokim predstavnikom EU za spoljnu politiku i bezbednost Žozepom Borelom uoči sednice Saveta za stabilizaciju i pridruživanje Srbija - EU.

