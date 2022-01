KRIVOKAPIĆ BI TEMELJNI UGOVOR SA SPC KAD MU PRETI SMENA: Crnogorski premijer odabrao čudan trenutak da pokaže spremnost za potpis!

Crnogorski premijer Zdravko Krivokapić objavio je juče da je na sednici vlade upoznao članove svog kabineta s procesom usaglašavanja sadržaja Temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom i najavio spremnost da dokument i potpiše u što skorijem roku.

Usaglašavanje

- Vlada je usvojila informaciju i iskazala apsolutnu spremnost za potpisivanje Temeljnog ugovora u najkraćem vremenskom roku. Ovaj proces je prošao kroz nekoliko faza usaglašavanja i iz ugla vlade, ovaj ugovor je spreman za potpisivanje - izjavio je Krivokapić u video-poruci na Tviteru.

Posle godinu dana rada vlade, brojnih peripetija i Krivokapićevog izbegavanja da potpiše Temeljni ugovor, ni ovakva njegova najava ne znači da će do toga doći. Posebno je indikativan momenat u kojem premijer izlazi s ponudom pred SPC, jer se upravo suočava sa svojom smenom i padom vlade.

Zavrzlama

Inače, iz SPC su stizale poruke nezadovoljstva činjenicom da je Krivokapić već nekoliko puta odbijao da stavi potpis i tako izigrao SPC. A nakon što se ipak ispostavilo da mora da ga potpiše, crnogorski premijer je slao nekoliko različitih, izmenjenih verzija ugovora. Temeljni ugovor je usaglašen s Patrijaršijom SPC i Ministarstvom pravde, na čijem je čelu tada bio Vladimir Leposavić, koga je u međuvremenu smenio Krivokapić pod izgovorom da je negirao genocid u Srebrenici. Ministarstvo pravde je preuzeo ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović, koji je takođe smenjen te funkcije, te sada konce u resoru pravde vuče upravo premijer Krivokapić.

Mandić i Knežević s Jokovićem

DF spreman za proteste!

foto: Profimedia, Kurir

Demokratski front najavio je juče da će povesti vaninstitucionalnu borbu organizovanjem protesta za zaštitu izborne volje građana iskazane na izborima 30. avgusta 2020. ukoliko delovi postojeće parlamentarne većine naprave bilo kakav dogovor s DPS Mila Đukanovića. Lider DF Andrija Mandić i Milan Knežević ovu poruku su poslali posle razgovora s predsednikom SNP Vladimirom Jokovićem, koji je deo parlamentarne većine. Kako je saopšteno iz DF, Mandić i Knežević su obavestili Jokovića da je njima neprihvatljiv bilo kakav dogovor i saradnja s DPS i da veruju da će to biti i stav SNP.

Joković je naglasio da je narodna volja izneverena nepotpisivanjem Temeljnog ugovora sa SPC i da po dubini nije došlo do demontaže DPS, što je, između ostalog, i dovelo do krize unutar same vlade.