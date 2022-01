IZ RAZGOVORA SNS I SPS IZAĆI ĆE ZADOVOLJNI SVI! Evo kome rezultati ispitivanja javnog mnjenja od opozicije daju NAJVEĆU ŠANSU

Od ideje da se opozicija ujedini i tako ujedinjena pobedi vladajuću Srpsku naprednu stranku do prvih tenzija i neslaganja prošlo je svega nekoliko nedelja. Prvi kamen spoticanja je odluka ko će biti predsednički kandidat.

SSP Dragana Đilasa predložila je Zdravka Ponoša iz Narodne stranke, ali je upravo to tačka neslaganja sa Vukom Jeremićem. Osvajanje vlasti opozicija vidi kroz Beograd, ali još nije saopšten kandidat za prestonicu.

Za to vreme potpredsednik SNS Aleksandar Šapić saopštava da će voditi listu za Beograd, što se očekuje da će se zvanično potvrditi 11. februara na organima stranke. U iščekivanju kandidata najveće stranke i još nekih opozicionih, očekuje se i dogovor SNS i SPS i to da li će ove dve strane pred birače izaći u jednoj ili dve liste. Izborna trka je počela. Šta istraživanja prognoziraju strankama 3. aprila? Da li izbor kandidata dovodi do sukoba? Gde je opozicija? Gosti večerašnjeg Usijanja bili su Dejan Vuk Stanković, politički analitičar i Vladimir Pejić, direktor agencije za istraživanje javnog mnjenja Faktor plus.

- Aleksandar Šapić se prvi put nalazi pred ogromnim političkim izazovom, pošto dolazi iz sveta sporta, ovo će mu biti teška politička utakmica. Beograd je veliki izazov za svakoga. Beograd je mseto gde se uglavnom organizuju opozicione stranke i aktivnosti. Beogradsko biračko telo je jako kompleksno. Imate sve ono što imate u celoj Srbiji. Medijski život je drugačiji u odnosu na ostatak Srbije. Mnogo je veliki izazov za vlast uvek Beograd. Ako gledate ispitivanja javnog mnjenja, videćete razliku izmepđu Srbije i Beograda. Često opozicioni lideri kažu da je Beograd političko bojište, a mislim da su šanse opozicije u Beogradu manje, nego što to oni iz opozicije pričaju. Ukoliko ide u političku kampanju, bojim se da će biti strašno rizično da ide kao solista, moraće u svoj nastup da uključi sve ono što su bila pozitivna dostugnuća aktuelne vlasti - rekao je za Kurir Dejan Vuk Stanković.

Vladimir Pejić ističe da će se kampanja Srpske napredne stranke oslanjati na popularnost Aleksandra Vučića i rezultate postignute u Beogradu u prethodne četiri godine.

- Šapić pokazuje određenu dozu soliranja samim tim što je izašao i sam najavio svoju kandidaturu. Vesić je imao snažnu kampanju i za partiju i svoju ličnu kampanju i uspeo je kroz različite akcije da preokrene situaciju kada je njegov imidž u pitanju. Postojala je dilema - da li Šapić ili Vesić ili neko treći. Biće interesantno, jer pretpostavljam da će se kampanja SNS oslanjati na dve stvari. Prvo, tu je Aleksandar Vučić, i to će biti dominantno. Drugi stub je rezultati koji su postignuti u Beogradu u prethodne četiri godine. Istraživanja pokazuju da sve ono dobro i loše što se dešavalo u Beogradu građani, zasluge, odnosno odgovornost pripisuju Goranu Vesiću - rekao je Pejić.

Vladimir Pejić, direktor agencije za istraživanje javnog mnjenja Faktor plus ističe da građani sadašnju gradsku vlast u Beogradu identifikuju sa Goranom Vesićem, a ne sa Radojičićem.

- Drugi rezulatat koji smo dobili kroz istraživanja je taj da sadašnju gradsku vlast, dakle naglašavam gradsku, ne republičku, građani identifikuju sa Goranom Vesićem, ne sa gradonačelnikom Radojičićem. Šapić pokazuje svojstva solo igrača - rekao je u Usijanju Vladimir Pejić, direktor agencije za istraživanje javnog mnjenja Faktor plus.

- Očigledno je da je ideja Srpske napredne stranke - diskontinuite, dakle, hajmo sada u kampanji da krenemo sa čovekom, koji je za naše biračko telo i za našu stranku, neko nov ko nam se priključio, koji je prethodno bio u lokalnoj politici - rekao je u Usijanju Dejan Vuk Stanković , direktor agencije za istraživanje javnog mnjenja Faktor plus.

Rezulati istraživanja javnog mnjenja najviše šansi daju nekoliko grupacija opozicionih stranaka.

- Pored opozicije koju predvode Đilas i Jeremić, koji imaju manje nego što to prikazuju u drugim istraživanjima, ali ne bih o tim razlikama puno govorio, oni koji se poprilično ističu su Ne davimo Beograd i zeleni različitih orijentacija i imamo u poslednje vreme, ne u toj meri, ali privlače pažnju Zavetnici, DSS sa POKS-om - rekao je Vladimir Pejić, direktor agencije za istraživanje javnog mnjenja Faktor plus.

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković smatra da bi SNS i SPS trebalo da idu odvojeno na izbore.

- Mislim da bi SPS i SNS trebalo da idu odvojeno. Iz više razloga. Prvo, SPS ima biračko telo koje ima vrlo predvidivo izborno ponašanje. Jači su u ostatku Srbije, nego u Beograda - rekao je Dejan Vuk Stanković.

Pejić veruje da će iz razgovora SPS i SNS obe strane izaći zadovoljne.

- Ne sumnjam u dobru volju i jedne i druge strane da nastave dobru saradnju, ali verovatno se koriste i našim i drugim istraživanjima, kako bi videli šta je najbolje za obe partije. Obe partije su liderske i kada SPS podrži Vučića postoji određena doza rizika kada idu odvojeno. Verujem da će iz tog razgovora izaći zadovoljni i jedni i drugi - rekao je Pejić.

