ATENTAT NA PREDSEDNIKA PLANIRAN NA POČETKU IZBORNE KAMPANJE Ministarka Gojković za Kurir: Iza svega stoje krupne KRIMINALNE ZVERKE

Ministarka kulture i informisanja Maja Gojković istakla je da je informacija da se priprema atentat na predsednika Srbije Aleksandra Vučića pretnja za celu zemlju i njene građane i da je cilj destabilizacija Srbije koja iz dana u dan postaje moćnija.

- Izuzetno ozbiljna pretnja je vest da je Ministarstvo unutrašnjih poslova dobilo dojavu da se priprema atentat na predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Verujem da sve bezbednosne službe detaljno obavljaju svoj posao i sa većom pažnjom, a posebno da li ima ljudi iz naših struktura bezbednosti koji su upoznati sa tim ili čak i učestvovali u nekim pripremama. Još jedna ozbiljna vest je da se i znalo kada će to biti učinjeno, a to je na početku izborne kampanje. To očigledno znači da neko želi da destabilizuije Srbiju. Zamislite samo kakav bi haos nastao kada bi uspele te grozne pretnje po život našeg predsednika - kaže Maja Gojković u jutarnjem programu Kurir televizije.

Dodaje da je Srbija bila svima dobra dok nije postala faktor stabilnosti u celom našem regionu.

- Danas se na Srbiju gleda sa pažnjom i međunarodna zajednica poštuje ono što se o nama čuje od predsednika Srbije i naša zemlja je postala jedan važan faktor koji se sluša i o kome se razgovara i koji je pre svega faktor stabilnosti u čitavom regionu - ističe ministarka Gojković.

Ministarka je dodala da je mir najvažnija reč u celom svetu, a Srbija na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem upravo je oličenje toga.

- Mir je najvažnija reč. Videćemo ko tu stoji iza ovih planova. Ovde se spominju imena nekih krupnih zverki u svetu kriminala, ali najvažnije je otkriti ko stoji iza toga pošto iza kriminalaca često stoje neki krupni i moćni ljudi kojima bi odgovaralo to - ističe ministarka kulture i informisanja.

Ministarka Gojkovič ubeđena je da će opozicija povesti prljavu izbornu kampanju.

- Srećom, spašena sam društvenih mreža, koje su danas sredstvo kojima zadaješ udarce tamo gde ne treba da se zadaju. Zaista je ružno ako neko, a kažu da to rade i Dragan Đilas i Marinika Tepić i vođe opozicije koja se sprema da izađe na izbore, izaziva sumnju u to da li je istina ili nije informacija da se priprema atentat na predsednika. Kad pretite ubistvom predsednika jedne zemlje, vi onda pretite i svim građanima Srbije i državi da ćete je destabilizovati i da ubistvom predsednika želite da napravite haos - ističe ministarka i dodaje:

- Ovih dana će se rešiti da li će SNS ići u koaliciji sa SPS-om, imali smo nedavno stranački sastanak. Pred izbore ćemo često razgovarati o tome, i u februaru mesecu na glavnom odboru ćemo i doneti ključne odluke - istakla je ministarka Gojković.

