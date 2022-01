MINISTAR BRUTALNO ODBRUSIO ĐILASOVOM POTPREDSEDNIKU: Nedimović: Zar misle da je narod zaboravio ko je uništio našu poljoprivredu?!

Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović reagovao je povodom izjave Dejana Bulatovića, potpredsednika SSP, koji je ispred Predsedništva rekao da će ispitati kako su veliki zemljoposednici došli do parcela.

Nedimović je ukazao da "tajkunske partije i za šaku dinara potplaćeni kvazi opozicionari bez trunke stida i obzira prema sopstvenom narodu pominju ni manje ni više nego pljačku državne zemlje".

- Isti oni čiji se šefovi ližu sa dokazanim tajkunima i otimačima najplodnijih srpskih oranica danas optužuju po principu "drž'te lopova". Samo posle katastrofalne privatizacije poljoprivrednih kombinata 2000-ih oteto je više od 130.000 hektara najbolje državne zemlje. Neki od tih vlasnika su veliki drugari sa poštenim Draganom Đilasom koji za jednu novu fasadu i krov štale kupuje naklonost svojih dvorskih cirkuzanata. Jasno je meni da jedan od tih cirkuzanata ima 7 miliona dinara, pardon, razloga koje mu je Đilas dao da priča besmislice - kazao je Nedimović.

Upitao je da li stvarno misle da je narod zaboravio kako je zaista razorena srpska poljoprivreda i ko je najjače srpske preradjivačke kompanije bacio u stečaj?

- Verovatno i misle, jer ih nisu oni podizali ponovo iz pepela. Nisu oni podigli na noge čuvenu Budimku, Voćar i mnoge druge simbole srpskog agrara, već ova vlast. Zbog toga ni hiljadu njihovih besmislica neće moći da promene ni istoriju, ni sadašnjost. To narod nije zaboravio i to će i videti već 3. aprila. Nije zaboravio srpski seljak ni kada je više stotina hiljada radnih mesta ugašeno zahvaljujući toj privatizaciji kombinata, kada je desetine hiljada gazdinstava zbrisano sa lica zemlje. Tajkuni su imali monopol od njive do trpeze, uništavajući svakog malog i poljoprivrednika i privrednika koji je pokušao da sam opstane i sam proda svoju robu u trgovinskim lancima. To su gospodo činjenice koje svi znaju i zato ste tu gde jeste. U špajzu političke scene Srbije, na zadnjoj polici, pod paučinom sopstvenih laži i alavih usta. Nije gladan narod, gladni ste vi moći i fotelja, jer vam nikad dosta. Posebno sada, kada je državna kasa puna, kako nikada za vaše vreme nije bila, a ni pre toga - poručio je Nedimović.

