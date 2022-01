MINISTAR VULIN: Zvicer ne radi sam, on ima političkog šefa i pokušaće da se osveti Vučiću

Organizovana kriminalna grupa želi da se osveti Aleksandru Vučiću pošto smo uspeli da razbijemo velike narko kartele, rekao je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin.

Naglasio je da Radoje Zvicer ne radi sam, već da ima političkog šefa. Ministar Vulin rekao je da nije ništa novo da je Radoje Zvicer bio šef Belivuku i Miljkoviću i da se čini sve da se dođe i do njega.

Naglasio je da tokom same istrage svaki kriminalac pokušava da popravi svoj položaj, ali da to nije pitanje za policiju, koja je svoj posao završila i snabdela tužilaštvo sa svim potrebnim dokazima.

Govoreći o informacijama u vezi sa planom za atentat na Aleksandra Vučića, rekao je da organizovana kriminalna grupa želi da mu se osveti, jer smo uspeli da razbijemo velike narko kartele. Napomenuo je da postoje vrlo osnovane pretpostavke gde se nalazi Radoje Zvicer.

"Imamo vrlo osnovane pretpostavke gde se nalazi on, gde se nalaze njegovi najbliži saradnici, ali nije to činjenica što je na poternici i da je u bekstvu, ne govori da je on nemoćan i da ne može da načini mnogo zla, kao što je činio", rekao je Vulin.

Napomenuo je da su u pitanju ljudi koji raspolažu neshvatljivim količinama novca i da za njih stotine miliona evra ništa ne znače i da to mogu da nadoknade iz jednog transporta kokaina, kao i da su spremni da taj novac upotrebe za smrt onih koji su učinili da se njihov klan raspadne.

"Predsednik Aleksandar Vučić je taj. Predsednik Aleksandar Vučić jeste čovek koji je poveo borbu protiv mafije, koji je podržao srpsku policiju u tome, koji podržao Bezbednosno-informativnu agenciju, koji nam je omogućio da uradimo to što smo uradili i da razbijemo jedan od najorganizovanijih i najsurovijih narko klanova uopšte u Evropi, ne samo u Srbiji", kazao je Vulin.

foto: Printscreen RTS

"Zvicer ne radi sam. Zvicer ima svog političkog šefa", naveo je Aleksandar Vulin.

Objasnio je da taj politički šef nije u Srbiji, već da je "deo struktura vlasti nekih nama bliskih državama" i da je on "čovek koji već decenijama rukovodi sličnim ljudima kao što je Radoje Zvicer".

Na pitanje o kome se radi, Vulin je rekao da ne bi bilo korektno da izlazi sa imenima pre nego što se podigne optužnica.

"Više je nego jasno da ljudi kao što je Zvicer nisu ni nastali ni postali bez aktivnog učešća politike i bez uloge u sprovođenju odgovoarajuće politike. Aleksandar Vučić je čovek koji je stub, koji je sinonim političke stabilnosti Srbije, a samim tim i Balkana. Njegovom eliminacijom, vi imate haos, vi imate sukobe na Balkanu, a to Srbiji ne odgovara", istakao je Aleksandar Vulin.

"Iz raznih političkih razloga niko nije smeo da ulazi u Veliki Trnovac"

Vulin je naveo da je zaplena droge u Velikom Trnovcu prva u tom mestu posle više decenija.

"Iz raznih političkih, ne policijskih razloga, niko nije smeo da ulazi u Veliki Trnovac, decenijama se izbegavalo da se uđe tu. Čisto šiptarska sredina, poznata po određenim nezakonitim radnjama, ali se to uvek tumačilo kao da izaziva određene međunacionalne sukobe", kazao je Vulin.

Naglasio je da je u pitanju sredina koja je stalno pokušavala politički da se brani otkada se država bori sa kriminalom.

"Srbija koju vodi Aleksandar Vučić je Srbija u kojoj svaki centimetar naše teritorije je centimetar teritorije u kojoj se primenjuje zakon i nema nacionalnosti kod kriminalaca. Mene ne zanima da li je neko Šiptar ili Srbin, ako švercuje marihuanu, ako se bavi takvim stvarima, on će biti pronađen i kažnjen", naveo je Vulin. Dodao je da je pre nešto više od godinu dana ta ista krijumčarska grupa "pala" u Aranđelovcu sa 670 kilograma marihuane.

"Ovo je baš konkretno albanska mafija, baš iz Albanije. Nisu ni sa Kosova, ima i državljana Severne Makedonije, ali oni su baš banda sa prostora Albanije. Ovog puta jesmo bili prostor između istoka i zapada, na način što je ova marihuana trebalo da završi u Turskoj. Ona je išla iz Albanije, pa je trebalo da se prebaci preko Severne Makedonije u Republiku Srbiju, pa da odatle kamionima uđe u Tursku", objasnio je Vulin.

Dodao je da je u ovom trenutku kilogram marihuane u Turskoj košta između šest i osam hiljada evra, što je, kako je naveo, dobra cena.

(Kurir.rs/RTS)