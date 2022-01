POLITIČKA REALNOST JE DA VUČIĆ BUDE KANDIDAT NA IZBORIMA! Nebojša Čović u Usijanju o predstojećim izborima i situaciji u regionu

Politička previranja u regionu su sve intenzivnija, a tačke koje mogu da dovedu do bezbednosnog rizika, ne samo u ovom regionu, nego i šire, sve više se komplikuju.

Kako sve to utiče na Srbiju, kako će se država izboriti sa sve većim pritiscima? Da li će nestabilnost u regionu da se prelije i na našu državu ili će Srbiju da utemelji kao zemlju lidera i centar stabilnosti na Zapadnom Balkanu?

Šta nas očekuje 3. aprila na izborima i kako će odluka SNS i SPS da idu na odvojenim listama uticati na političku trasu na parlamentarnim izborima?

Na ovu temu govorio je Nebojša Čović, političar i predsednik Košarkaškog kluba Crvena Zvezda.

IZBORI

foto: Kurir Televizija

- I SNS i SPS imaju jake aparate u koji prate biračko telo. Mislim da su oni to dobro procenili. Na kraju krajeva ništa to nije novo, oni takav sistem imaju od 2012. godine. Sa tim što u lokalu dozvoljavaju neke druge kombinacije - rekao je Čović.

Nebojša Čović ističe da mislim da će Vučić biti kandidat na predsedničkim izborima. Kako on kaže, to je politička realnost.

- SNS ima veliki koalicioni potencijal. SPS je najozbiljniji koalicioni partner po veličini, tradiciji. SNS privlači i još neke druge stranke, pravi široku koaliciju. Mislim da će Vučić biti kandidat na predsedničkim izborima. To je politička realnost, ko bi drugi bio sem Aleksandra Vučića. Sasvim izvesno je da će Vučić biti kandidat za predsednika Srbije. To mu dajuza pravo i određeni rezultati koje je postigao.

foto: Kurir Televizija

Čović ističe da smatra da opozicija u smislu kandidature precenjuje sebe.

- Mislim da opozicija u smislu kandidature precenjuju sebe. To se zove daning krugerov efekat. Ima jako puno virusa, i opsednutosti ambicijama i sujetama. Mislim da im to umanjuje rezultate. Opozicija ima jednu specifičnost, a to su građanski pokreti i infrastrukture. Mnogi moraju da shvate da su politička prošlost i da nisu bubašvabe da im ni atomski udar ne može ništa. Kada pogledate u polsednjih 30 godina se stalno vrte ista imena. I ja spadam u tu grupu. Nacionalni je interes da stariji iznedre mlađe kadrove. Ne možete dočekivati ništa doživotno.

- Mi smo toliko polarisani kao društvo. Gospodin Vladeta Janković je nesporno visokoobrazovan čovek, ali on ima, možda nije korektno reći. Uz njega bi morao da se napravi dobar tim. Neka gospodin Janković sam proceniti.

foto: Kurir Televizija

KOSOVO I METOHIJA

Nebojša Čović se posebno osvrnuo na situaciju na Kosovu i Metohiji.

- Model Istočne Belgije je u Belgiji. Izmisliće razne modele kako bi izvukli nekakvo priznanje od Beograda. To je nedopustivo. Ne vidim da bi iko u Srbiji to mogao da uradi. To je stanje na kome se vrše neprekidni pritisci u smislu skoro potpunog etničkog čišćenja Srba sa prostora Kosova i Metohije, da bi se došlo do situacije - pa šta vi hoćete, vaših nema tamo. Neprekidno se dezavuiše nešto što je trebalo da se sprovede, a to je Zajednica srpskih opština po Briselskom sporazumu. To je predviđeno i po Arhtisarijevom planu i po Zakonu o lokalnoj samoupravi koji važi na Kosovu i Metohiji. Međutim, to nije sprovedeno. To Kurti odbija. Sbi su sabijeni u enklave. Sever ima malo više vazduha. Naše crvene linije su - Ustav naše zemlje, Rezolucija 1244, i treća je Briselski sporazum. Imaćemo dva udara - jedan je priča oko Kosova i Metohije, a druga priča ide sa strane Bosne i Hercegovine, dnosno svega onoga što se događa u Bosni i Hercegovini - rekao je Nebojša Čović u emisiji Usijanje na Kurir televiziji.

foto: Kurir Televizija

REPUBLIKA SRPSKA

- Jasenovac je Holokaust, ja ne koristim za Srebrenicu reč genocid, jer smatram da treba poštovati nauku. Gospodin Gideon Grajf je dao analizu. To je međunarodna analiza. Uopšte to igranje i podvaljivanje i pokušavanje da ceo narod proglasiš genocidnim. Narod koji je preživeo holokaust u Drugom svetskom ratu je srpski narod, i naravno i Jevreji i Romi. Društvene mreže stvorile su prostore za razne budale! Ja ne spadam u nacionaliste, ali sam patrioa. Uvažavam sve druge narode - rekao je Čović u Usijanju.

CRNA GORA

- Nažalost, skandalozno je stanje u Crnoj Gori. Vlada u Crnoj Gori predvođena Krivokapićem pokazala se da je nedorasla situaciji, a pritom su mislili da su da jesu, zato što su njih mešetarili ostaci DPS - rekoa je Čović.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

39:01 USIJANJE 28.01.2022.