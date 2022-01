KURTI I RAMA IMAJU RATNI PROJEKAT: Drecun upozorava na politički manevar Albanaca NEMA ŠANSE DA IKADA PRIZNAMO LAŽNU DRŽAVU

Milovan Drecun, predsednik skupštinskog Odbora za KiM, navodi da Srbija nikada neće priznati lažnu državu Kosovo i da je posredi pokušaj da se skrene pažnja sa formiranja Zajednice srpskih opština.

Drecun je prokomenarisao dolazak specijalnog predstavnika EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslava Lajčaka i specijalniog predstavnika SAD za Zapadni Balkan Gabrijela Eskobara na KiM i naglasio da za Beograd nije prihvatljivo ništa manje od Zajednica srpskih opština kao što je i definisano Briselskim sporazumom.

- Ništa ispod toga nećemo prihvatiti! Takođe, ne postoje nikakve šanse da se dođe do takozvanog međusobnog priznanja Srbije i lažne države Kosova. Mislim da je to svima jasno. To može da očekuje ko god hoće, ali nema šanse da se to dogodi - rekao je Drecun u jutarnjem programu Kurir televizije.

foto: Kurir televizija

Naglasio je da je model Zajednice srpskih opština definisan Briselskim sporazumom koji su postigli Beograd i Priština.

- Niko ih nije bio po ušima da to postižu, a pokrovitelj su bili EU i UN. I te kako su učestvovali u tome i treba da snose svoj deo odgovornosti zato što deo sporazuma koji je ključni nije realizovan. Taj dogovor je postignut u statusno neutralnoj formi i svako ko misli da na bilo koji način izmanevriše u političkom smislu Beograd i da nas okrene u drugom pravcu u velikoj je zabludi - kaže Drecun.

Predsednik skupštinskog Odbora za KiM smatra da odugovlačenje samo ohrabruje vlasti u Prištini.

- Ako nam ponude nešto što je viši stepen i što je bolje za naš narod nego što je ovo što je definisano vredi razgovarati. Međutim, bojim se da ovo samo ohrabruje Prištinu, a posebno Aljbina Kurtija da ide putem neformiranja Zajednice srpskih opština. Kurti uopšte ne priznaje Briselski sporazum i samim tim neće ni da čuje za Zajednicu srpskih opština - ističe Drecun i navodi da se ne može konstantno popuštati Prištini i dodao da Beograd samo traži dobar mehanizam za zaštitu Srba na KiM.

U program se uključio i Ljeart Hodža, politički analitičar iz Prištine, koji je istakao da se u poslednjem dopisu iz SAD jasno vidi njihov stav da je krajnji cilj svih pregovora međusobno priznanje Srbije i lažne države Kosovo.

foto: Kurir televizija

- Trebalo bi da očekujemo još snažniji pritisak, što se vremena tiče, da se kalendarski stave neki ciljevi. Stav SAD je veoma jasno definisan, a to je da je potreban napredak oko nekih tema o kojima je već bilo reči. Tu se prevashodno misli o nestalim licima i o Zajednici srpskih opština. I da treba da se nađe neko trajnije rešenje na severu Kosova. To što je primljeno pismeno treba jasno da se stavi Kurtiju. Što se zajednice opština sa srpskom većinom tiče, mislim da se oko toga vodi najveća bitka, a tamo se izričito kaže da su SAD veoma zainteresovane da se na kraju procesa dođe do međusobnog priznanja ili da se nađe neko rešenje za poboljšanje odnosa - ističe Ljeart Hodža.

Drecun je naveo da ovakav stav jasno pokazuje da se radi o pokušaju da se stvari vode u drugačijem pravcu nego što je to bilo definisano Briselskim sporazumom.

foto: Profimedia

- Priština je postepeno uvodila termin međusobno priznanje koji smo mi odbijali. Postepeno je nametnuta ta priča. Eventualno priznanje lažne države Kosovo od nas je generisanje veoma opasnog problema koji bi bio opasnost za ceo region. Kad čelnik Albanije Edi Rama i Aljbin Kurti govore o ujedinjenju Albanije i Kosova zar to nije stvaranje velike Albanije?! To je ratni projekat koji destabilizuje ceo region. Nema nikakvog priznanja - ističe Drecun.

Dodaje da ukoliko se ovakva igra od strane Prištine nastavi - napretka u dijalogu neće biti.

- Mi ne možemo ići ispod linije vitalnih nacionalnih interesa i zaštite srpskog naroda. Na najbrutalniji način su je gazili i još je gaze oni koji najviše treba da je poštuju. Kurti svojim jednostranim akcijama stalno izaziva incidente. Malopre smo čuli da se govori o pitanju energetike. Zašto bismo mi učestvovali u tome ako je sve samo jednostrano. Trafo-stanica Valač nije pitanje energetike. I taj tzv. ustav sa Kosova treba da bude implementiran na Briselskom sporazumu, a ne da služi tome da se ne poštuje Briselski sporazum - zaključio je Drecun.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

13:25 Milovan Drecun otkro da je neko iz Beograda namerno uništavao i krao dokaze protiv Ramuša Haradinaja i terorističke OVK!