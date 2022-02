HITNA SEDNICA VLADE, OGLASIO SE KRIVOKAPIĆ! VANREDNI IZBORI SU OPCIJA: Oni koji me optužuju da branim fotelju, da vrate mandat!

Vlada Ctne Gore, prema pisanju tamošnjih medija, zakazala jre za sutra hitnu sednicu na kojoj, kako se spelukiše, postoji mogućnost da aktuelni premije Zdravko Krivokapić podnese ostavku i tako razreši političku krizu u toj zemlji.

foto: Printskrin

U međuvremenu, oglasio se Krivokapić na Tviteru i nije isključio mogućnost vanrednih izbora.

- Građani moraju biti svesni da padom Vlade koncentracija političke moći prelazi u ruke poraženog DPS i njegovog predsednika, koji dobija ogroman manevarski prostor da zloupotrijebi Ustav i diktira političku dinamiku u Crnoj Gori. Pozivam one, koji me optužuju da branim fotelju, da vrate mandat građanima i provere legitimitet svoje nove političke platforme - na vanrednim parlamentarnim izborima - napisao je on na svom Tviter nalogu.