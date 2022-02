ODJECI POSETE LAJČAKA I ESKOBARA: Nakon sramne izjave jasno da se EU ništa više ne pita za pregovore NALAZIMO SE U MAT POZICIJI

Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa specijalnim američkim izaslanikom za Balkan Gabrijelom Eskobarom i specijalnim predstavnikom EU za dijalog Beograda i Prištine o narednim koracima u dijalogu između Beograda i Prištine.

Stevica Deđanski, predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje, istakao je da izjave Lajčeka pokazuju da se EU više ništa ne pita i da od sada treba da vodimo direktno pregovore sa SAD.

- Nedozvoljavanje izlaska na izbore bi bilo totalno poniženje Srbije i to je sve precizirano u Briselskom sporazumom. Briselski sporazum nije nešto što smo mi dobili nego nešto za šta smo mi morali da radimo ustupke da bi nešto dobili. Na kraju se ispostavilo da smo samo i mi radili ustupke i da za to ništa nije učinjeno - rekao je Deđanski u jutarnjem programu Kurir televizije.

foto: Kurir televizija

Deđanski se osvrnuo na izjave zapadnih diplomata.

- Američki predstavnik od početka ne krije da Kosovo priznaju kao posebnu državu i traže model da to ide, a imamo i predstavnika EU koji treba da bude garant pregovora, a kaže da stoji iza stava Eskobara. To je sramota za EU. Lajčak je predstavnik EU od kojih pet članica ne priznaju Kosovo. Te izjave su nam rekle da se EU tu ništa više ne pita i da od sada pregovore treba direktno da vodimo sa SAD - istakao je Deđanski.

Demo Beriša, predsednik Matice Albanaca Srbije, naglasio je da smo došli u mat poziciju i da je velika nepravda nepuštanje srpskih medija da prisustvuju konferenciji za medije nakon razgovora premijera lažne države Kosova Aljbina Kurtija sa Eskobarom i Lajčekom.

foto: Kurir televizija

- Čini mi se da ćemo doći u jednu mat poziciju jer sporazum o produžetku važenja tablica na Kosovu ističe 1. april. Gospodin Kurti će to zloupotrebiti. Biće to samo još jedan njegov manevar zbog katastrofalnih izbora koje je doživeo na lokalu. Srpskim medijima nije bio dozvoljen ulazak na konferenciju što je bila velika diskriminacija. Ustav Kosova zvaniči srpski jezik kao drugi i paralelni jezik. Ja razumem da je neka druga medijska kuća iz Beograda otišla u Prištinu, ali šta je sa medijima na srpskom jeziku sa Kosova? Od kada se to dele u nekoj državi ljudi po nacionalnoj pripadnosti - upitao je Beriša.

foto: Profimedia

Deđanski tvrdi da je Kurti imao podršku Vuka Jeremića i Dragana Đilasa kad je dolazio na vlast, a sada će prema njegovim rečima navodno probati da im uzvrati uslugu kako bi naštetio Srbiji.

- Kad je Kurti dolazio na vlast imao je podršku Jeremića i Đilasa. Govorili su kako je veliki demokrata i kako će rešiti sve probleme tamo. Sada kada idu predsednički izbori, Kurti će sigurno probati da podrži njihovog kandidata. Neće direktno, jer bi bilo suviše očito, ali indirektno će nešto uraditi kako bi naštetio Srbiji - rekao je Deđanski.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

22:24 Milovan Drecun upozorava na politički manevar Albanaca: Kurti i Rama imaju ratni projekat