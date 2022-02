SPREMAJU SPECIJALCE ZA INTERVENCIJU NA KiM?! Aničić upozorava da se iza američke vojne baze u Albaniji krije PODLI PLAN

Formiranje američke baze u Albaniji i povratak britanskih trupa u BiH predstavljaju svojevrsni pritisak na Srbiju i uopšte srpski narod u regionu, smatraju stručnjak za bezbednost Ilija Životić i penzionisani potpukovnik protivazduhoplovne odbrane Vojske Jugoslavije Đorđe Aničić.

Štab specijalnih jedinica američkih trupa za Evropu, čija je baza u Štutgartu, podsetimo, od 6. januara je u Albaniji, a povratak vojnika u BiH nedavno je najavila i Velika Britanija.

Ilija Životić, stručnjak za bezbednost, navodi da su svi naši susedi osim BiH članice NATO i tvrdi da se baza za obuku specijalnih jedinica u Albaniji može posmatrati kao pritisak na Srbiju da pristupi tom savezu.

- Britanci i dalje žele da se vrate na Balkan i pokažu da je ovo neka njihova zona interesa. Formiranjem baze u Albaniji, koja će služiti za obuku specijalnih jedinica SAD, daju do znanja da je ovaj region od velikog značaja i da ga neće tek tako prepustiti drugoj strani. Možemo videti u pojedinim evropskim državama je da se NATO i SAD prosto utrkuju ko će napraviti još neku bazu. Grci su napravili veliku bazu za dronove. Albanci prave bazu za obuku specijalnih jedinica. Opšte je poznato da je Rumunija postala jedna od najodanijih članica NATO. Tu su prebačeni neki vrlo važni radarski sistemi. To se može posmatrati na način je da je to neka vrsta pritiska na Srbiju u smislu da se razvije taj osećaj da Srbija treba da pristupi NATO - rekao je Životić za Jutarnji program na Kurir televiziji.

Tvrdi da ne misli da pristupanje NATO paktu može da naruši odnose sa Rusijom.

- Imamo samo osam odsto ekonomske saradnje sa Rusijom dok više od 75 odsto dolazi od evropskih država koje su članice NATO. Nismo blizu granice sa Rusijom i ne možemo se porediti sa Ukrajinom i Belorusijom. Mi smo evropska zemlja - dodao je Životić.

Đorđe Aničić, penzionisani potpukovnik protivazduhoplovne odbrane Vojske Jugoslavije, osvrnuo se na formiranje centra za obuku profesionalnih jedinica na prostoru Albanije.

- Muslimani i Hrvati u BiH teže punopravnom članstvu u NATO dok se srpski entitet tome oštro suprostavlja jer je NATO, sećamo se rata u Bosni, bombardovao vojsku Republike Srpske i određene ciljeve, ne samo vojne već i civilne, da bi se to posle prolongiralo u rat sa Srbijom. Realno je očekivati da i dalje tamo postoje različita mišljenja o ulasku u NATO. Naš veliki hendikep je što su sve države oko nas članice NATO. Centar koji se formira u Albaniji treba da predstavlja centar za obuku specijalnih jedinica koje treba da budu sposobne da u svakom momentu reaguju. Ako su locirane na Balkanu logično je da će biti prvo upotrebljene na Balkanu - smatra Aničić.

Iza svega prema njegovim rečima stoji namera da se na neki način Srbija i srpski narod zastraše.

- Vrlo je interesantno da je taj centar namenjen obučavanju specijalnih jedinica Hrvatske, Albanije, Severne Makedonije, Slovenije i BiH. To su države koje okružuju Srbiju, a cilj formiranja tog centra je intervencija protiv onih koji imaju neke pretenzije da vojno reaguju na Kosovu i da se urazumi srpska populacija na teritoriji BiH - rekao je Aničić.

