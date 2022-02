LIDER SDS BORIS TADIĆ OŠTRO O PONOŠU: Ja sam ga školovao i pomogao u karijeri, a on me je dva puta razočarao!

Lider Socijaldemokratske stranke (SDS) Boris Tadić otkrio je da je svojevremeno Zdravka Ponoša - danas kandidata opozicije oko SSP Dragana Đilasa za predsednika Srbije - lično pogurao u vojnoj i političkoj karijeri, ali ga je on kasnije razočarao na svim poljima.

- Ja sam Zdravka Ponoša zatekao kao ministar odbrane u sektoru za međunarodne odnose, on je vodio jedan od sektora tamo i onda sam učinio mnogo na njegovoj političko-vojnoj karijeri. Tačnije, dao sam podršku za njegovo školovanje u inostranstvu. On je preskočio mnoge lestvice u vojnoj karijeri koje su uobičajene, to je bio veliki problem s kojim sam se ja suočavao u Ministarstvu odbrane ili kao predsednik Srbije i glavnokomandujući oružanih snaga. Trpeo sam kritiku, i to opravdanu zbog svega toga. Zdravko Ponoš je nakon toga učinio, u vojničkom smislu, u političko-profesionalnom smislu, ogroman gaf, ogroman propust. Doveo je u pitanje uverenje građana Srbije o tome da li smo mi bezbedna ili nismo bezbedna zemlja, sa mojim dubokim uverenjem u tom trenutku, sa pogrešnim konstatacijama, i ono što je za mene bilo potpuno neshvatljivo, izlazio je u javnost sa nekontrolisanim izjavama. Načelnici Generalštaba nikada ne daju takve vrste izjava koje imaju duboku političku i bezbednosnu konotaciju i to je razlog zbog čega sam ga na kraju i smenio - ispričao je Tadić u emisiji na Insajder TV.

Ponoš je, nastavio je Tadić, nakon što je smenjen, promovisan kao čovek koji bi mogao raditi u Ministarstvu spoljnih poslova.

- I ja sam mu sa vrlo dobrom namerom otvorio mogućnost da uspostavi neku novu političku karijeru i odmah sam mu napravio novi politički test - predložio sam mu da on bude pregovarač u tehničkom dijalogu o Kosovu, koji je kasnije preuzeo na sebe Borko Stefanović. Ponoš je taj moj zahtev odbio. Ponudio sam mu još jednu šansu, vrlo ozbiljnu šansu, vrlo težak posao, on je taj posao odbio. Za mene su to dva vrlo kritična momenta u njegovoj političkoj i pre toga vojnoj karijeri - naglasio je Tadić.

Prokomentarisao je i to što Ponoša pojedini, poput lidera Dveri Boška Obradovića, karakterišu kao NATO generala.

- Nemam ja ništa protiv da je neko NATO general i pro-NATO orijentisan. Ako je istina što Boško Obradović kaže, da je Ponoš NATO general, a on je anti-NATO general, šta je onda sa onim srednjim staležom i stanovništvom koje treba da ima i svog kandidata, nekog ko nije u krajnosti? Ne znam dal je Ponoš NATO general, ne znam sada njegove stavove, ali u to vreme je izuzetno korisno bilo što smo slali i naše generale na školovanje u zemlje koje su eminentne članice NATO, korisno je i za obnavljanje i reformu oružanih snaga, ali Ponoš u tim reformama nije učestvovao. Taj posao je završio general Miletić, jedan izuzetan general koga i danas jako cenim - poručio je Tadić.

On je naveo i da ima, pre svega, ogroman problem sa kandidovanjem i Vladete Jankovića i Zdravka Ponoša za pozicije u Beogradu i u republici od strane, kako kaže, tog Đilasovog političkog bloka.

- Zato što su to evidentno desničarski kandidati, desničarske političke ideologije i taj blok je praktično, a sastavljen je od različitih stranaka, neke sebe vide levicom, neke socijaldemokratijom, neke desnicom, taj blok je nametnuo jedno ideološko kandidovanje, jednu liniju vrednosnu i političku. Veliko je pitanje da li su to radili ciljano ili u nedostatku kandidata unutar tog opozicionog bloka - konstatovao je Tadić.

Ocenio je da je nemoguće pobediti na izborima u Srbiji samo sa jednom političkom agendom jer, kaže, ona sužava biračko telo.

- Ali je problem u tome kada pokušate da nametnete predsedničkog kandidata čitavoj opoziciji, a nemate ni dogovor sa čitavom opozicijom koja ne pokriva ukupno biračko telo. U ovoj situaciji je potreban i predsednički kandidat koji će ići direktno proevropski sa jednom socijaldemokratskom političkom agendom vodeći računa o pravima radnika. Mislim da je opasnost ovakve vrste kandidovanja, pogotovo opasnost od nametanja predsedničkog kandidata, u čemu učestvuju pojedini analitičari i pojedini takozvani nezavisni mediji vrlo otvoreno, da je opasnost od takve vrste političke tehnike, da će se suziti biračko telo i da nema nikakve šanse da se otvori mogućnost drugog izbornog kruga sa Aleksandrom Vučićem. Zbog toga ja ovu situaciju uzimam za odluku o vlastitoj kandidaturi ili o nekim drugim rešenjima - zaključio je Tadić.

