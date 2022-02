ŠAPIĆ ODGOVORIO JANKOVIĆU: Ako mene oslovljavate sa "doktor", Tepićka vam je NASTAVNICA RUMUNSKOG, Đilas avio inženjer...

Aleksandar Šapić, potpredsednik GO SNS i predsednik opštine Novi Beograd, obratio se otvorenim pismom Vladeti Jankoviću, kandidatu opozicije za gradonačelnika Beograda. On je Jankoviću zamerio što ga podsmešljivo i cinično u svojim javnim nastupima naziva "doktorom Šapićem".

foto: Fonet Nenad Đorđević

- Vidim da me gospodin Vladeta Janković već više puta naziva javno "doktorom Šapićem" iako se ja nikad nigde nisam tako predstavljao, niti na tome insistirao. U našem narodu "doktorima" se obično nazivaju lekari koji leče ljude, a skoro nikada tako ne zovemo nekog, ko je iz bilo koje oblasti završio doktorske studije. To se obično radi kada tu osobu želimo da ismejemo, pa je onda nazivamo po stručnoj spremi, to jest, na osnovu stečenog obrazovanja i formalne kvalifikacije koju ono nosi. Ukoliko namera gospodina Jankovića nije ismevanje, već je to deo njegove prakse, onda očekujem da i svoje političke prijatelje i saborce, po istom principu oslovljava. U tom slučaju će Mariniku Tepić nazivati "nastavnicom rumunskog", Dragana Đilasa "avio - inženjerom", jer je završio Odsek za vazduhoplovstvo, Vuka Jeremića, "teorijskim fizičarem", a Mikija Aleksica, "carinikom", pošto je pohađao Višu poslovnu školu za porez i carinu. Ukoliko to ne bude radio, jasna je namera da ja budem ismejan, misleći valjda da će se tako bolje preporučiti za poziciju za koju se kandiduje. Iskreno od njega nisam takav stav očekivao, ali to svakako neće promeniti moj pristojan i kulturan odnos prema njemu, koji sam i do sada imao - zaključio je Šapić.