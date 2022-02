ZA OVO SE ŽIVI: SRBIJA REGIONALNI LIDER U PRIVLAČENJU STRANIH INVESTICIJA! Pregovaramo sa 92 investitora, ulažu 7,3 milijardi!

Srbija i dalje ostaje na prvom mestu u regionu po privlačenju stranih investicija. Da država radi na pravljenju još povoljnijeg privrednog ambijenta za investiranje, pokazuje i podatak da se trenutno pregovara sa čak 92 investitora. To je otkrio predsednik Aleksandar Vučić, najavivši da je ukupna vrednost tih investicija 7,3 milijarde evra i da bi one značile više od 35.000 novih radnih mesta.

- Mi u ovom trenutku imamo rekordnu zaposlenost u Srbiji. Moramo da nastavimo taj niz uspešnih godina, što se tiče privlačenja stranih direktnih investicija. Istovremeno, moramo da jačamo domaće investitore. To je ta naša snaga koja nam pravi ogromnu prednost u odnosu na sve druge u regionu - naveo je Vučić na Instagramu.

Promena vidljiva

Profesor Ekonomskog fakulteta Ljubodrag Savić kaže da su strane investicije generator razvoja Srbije. On napominje da je od 2014. država promenila Zakon o ulaganjima i prvi put izjednačila strane i domaće investitore. Do tada su, kako kaže, favorizovani stranci i traljavo je primenjivan sistem subvencija.

- To namerno govorim, jer su subvencije, naravno uz privredni ambijent, ključne kod privlačenja stranih investicija. Zamah investicija je krenuo 2017, 2018. godine. Subvencije su praktično preporodile srpsku privredu u smislu povećanja zaposlenosti, odnosno smanjivanja nezaposlenosti, povećanja izvoza, povećanja BDP... Dakle, s jedne strane smo dali ozbiljan novac za subvencije, a s druge strane smo dobili dobar efekat. Strane investicije su posebno dobre za one delove Srbije gde je nekada postojala industrija, ali je zbog sankcija ili loše privatizacije nestala. Strane investicije su posebno dobre i imale su izuzetan efekat u tim pograničnim i siromašnim područjima. Nema nikakve dileme da su subvencije imale izuzetno povoljan uticaj na srpsku privredu i to niko pametan ne može da dovede u pitanje - ocenjuje Savić.

Najveće tržište

Objašnjavajući zašto se u Srbiju sliva čak dve trećine svih stranih investicija u regionu, stručnjak za strana ulaganja Mahmud Bušatlija kaže da našu zemlju izdvaja najveća teritorija, te i najveće tržište.

- Uprkos demografskim problemima koji opterećuju ekonomije Balkana, Srbija je u nešto povoljnijem položaju, čak i u odnosu na Hrvatsku i Sloveniju, koje su u EU. Mi imamo relativno obrazovanu radnu snagu i pre svega je značajan onaj kvalitetan kadar koji je formiran devedesetih godina. Bez obrazovanih ljudi ne možete očekivati da investicije dođu do nas iako su poželjne i pogodne za zemlje u razvoju. Dosta se očekuje od sporazuma o slobodnoj trgovini s Kinom. Teoretski je sasvim u redu očekivati velike stvari, jer je Kina veliko svetsko tržište. Mi bismo u perspektivi mogli da očekujemo da taj sporazum Srbije i Kine privuče zapadne investitore da dođu ovde i da rade. Međutim, da bismo mogli da prikažemo tu robu kao svoju koja se radi za tržište Kine, u tom proizvodu bi trebalo da bude preko 50 odsto našeg učešća - napominje Bušatlija.

ČINJENICE - Prosečna plata u decembru 2021. prelazi 600 evra - Najveći rast industrija je imala u sektoru rudarstva, i to zahvaljujući kineskom investitoru "Ciđinu" i borskom rudniku - Devizne rezerve na kraju novembra 2021. iznosile su 16,5 milijardi evra bruto, odnosno 13,9 milijardi evra neto

Od Subotice do Vladičinog Hana Nove fabrike premrežile Srbiju Strani investitori otvorili su svoja postrojenja bukvalno u svakom kraju Srbije, čime je država pokazala da brine i o ravnomernom razvoju. Tako su tokom 2021. otvorene fabrike "Broze" u Pančevu, "Magna siting" u Aleksincu, "Teklas automotiv" u Vladičinom Hanu, "Beri Kalebo" u Novom Sadu, "BAA Bojsen abgasistem" u Subotici, "Kjungšin kejbl" u Smederevskoj Palanci, "Nidek korporacija" u Novom Sadu...

