NIKO NIJE ZNAO DA VESIĆ NIJE KRUŠEVLJANIN! Njegovi roditelji živeli u Sloveniji, a on celo detinjstvo proveo u OVOM SRPSKOM GRADU

Prvi političar koji se pojavio u Realnoj priči je Goran Vesić, koji je večeras u razgovoru sa Isidorom Lukić otkrio neke nepoznate detalje iz svog života.

Goran Vesić, zamenik gradonačelnika Beograda, u emotivnoj ispovesti ispričao je da je on u Kruševcu proveo samo 40 dana po rođenju, ali da su se njegovi roditelji, zbog očeve prekomande, koji je bio vojno lice, preselili u Sloveniju. Takođe, ispričao je da je detinjstvo proveo u Kraljevu.

foto: Kurir televizija

- Bio je neki tekst o meni i tu je spomenuto da sam iz Kruševca. I zove me predsednik Vučić da me pita da li sam rođen u Kruševcu ili Kranjevu. Onda sam mu ja objasnio da sam ja rođen u Kruševcu, moja majka se porodila u Kruševcu, ali su u to vreme moj otac i moja majka živeli u sloveniji - ispričlao je Goran Vesić u Realnoj priči na Kurir televiziji.

foto: Kurir televizija

Vesić je ispričao da je on samo rođen u Kruševcu, ali da su 40 dana po njegovom rođenju, njegovi roditelji otišlu u Sloveniju, u kojoj su već živeli, kao i to d je osnovnu i srednju školu završio u Kraljevu, kao i da je tamo rođen.

foto: Kurir televizija

- Moj otac je bio vojno lice i selili smo se po čitavoj bivšoj Jugoslaviji. Bukvalno, samo sam 40-ak dana proveo u Kruševcu, onda su moji otišli u Sloveniju. Kasnije, moj otac je dobio prekomandu u Kraljevo. Ja sam u Kraljevu završio i osnovnu i srednju školu. Tamo sam odrastao. Posle sam se preselio. U vojsci sam bio u Somboru i u Zagrebu, i u Zemunu. Posle vojske sam upisao fakultet u Beogradu i od svoje 20 godine sam u Beogradu - ispričao je Vesić.

Kurir.rs