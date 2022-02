KOKA, DAČA, RAKAC, NOCA...Premijerka Ana Brnabić otkrila da je privatno zovu Aša, a ko se od političara krije iza ovih nadimaka?

Premijerka Ana Brnabić otkrila je nedavno, gostujući u emisiji "Amidži šou" na TV Pink, da joj je privatno nadimak Aša i pobrala gomilu simpatija. Tragom ovog otkrića, pitali smo još neke naše političare da li trenutno ili su u mladosti imali neki nadimak za koji javnost dosad nije čula. Odgovori su od smešnih do slatkih.

Tako, na primer, Đorđe Milićević, šef poslaničkog kluba SPS u Skupštini kaže da ga ukućani ponekad zovu Koka. On objašnjava da je za ovaj nadimak odogovoran njegov mlađi brat.

- Kad smo bili klinci, moj mlađi brat, dok još nije umeo pravilno da izgovori sva slova, pokušavao je da me zove Đoka, ali je to zvučalo kao Koka i tako mi je ostalo to Koka, pa me i dan danas ukućani nekad, uglavnom u šali, tako zovu - ispričao nam je Milićević.

Još jedan socijalista ima interesantan nadimak. Ustvari, nadimak i nije toliko interesantan koliko činjenica da do sada niko za njega nije čuo. Iako je već 30 godina na srpskoj političkoj sceni i iako ste mislili da o njemu sve znate, predsednik SPS Ivica Dačić uspeo je još jednom da iznenadi. On je otkrio da mu je nadimak Dača. Po, prezimenu kaže.

- Nadimak mi je Dača. Po prezimenu - kratko je prokomentarisao Dačić.

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović kaže da nema neki specijalan nadimak, već da je uglavnom zovu Maja, skraćenjem njenog imena.

- Nemam i nisam nikada imala nadimak. Zovu me uobičajeno Maja, skraćeno od Marija - otkrila je ministarka Obradović.

Predsednik SDPS i bivši ministar Rasim Ljajić za Kurir je otkrio da mu je nadimak Rakac.

- To je od Rasim od milošte. Tako me uglavnom zovu prijatelji - kaže Ljajić.

Poslanik SNS Aleksandar Marković kaže da ga sada uglavnom svi zovu Aca, ali da je za drugare iz škole i iz mladosti on i dalje Mare.

- Trenutno me svi, skraćeno od Aleksandar, zovu Aca. Međutim, drugari iz osnovne i srednje škole me zovu Mare. Od prezimena Marković. Kad smo bili klinci u školi, neko je to izvalio. Mare, Mare i ostalo mi kod njih do danas - ističe Marković.

Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović otkriva da nema neki specijalan nadimak i da ga uglavnom oslovljavaju sa Bane.

Ministar bez portfelja zadužen za unapređenje i razvoj nedovoljno razvijenih opština Novica Tončev kaže da njega svi zovu Noca.

- Svi koji me poznaju, znaju i da mi je nadimak Noca. Čak me i deca tako zovu - kaže Tončev.