SKANDAL! PREPOTENTNA ĆURKA I KOMPLETAN IDIOT: Šešelj sramno vređao poverenicu Brankicu Janković i zaštitnika građana Pašalića!

Vojislav Šešelj, lider SRS, ne prestaje da šokira javnost! Jutros je, gostujući na TV Hepi, britalno izvređao poverenicu ya Ravnopravnost Brankicu Janković, koju je nazvao prepotentna ćurka! Čak je najavio da joj je posvedio sledeću knjigu s tim naslovom.

foto: Printscreen/Youtube

On je izvređao i zaštitnika građana Zorana Pašalića, ya kog je rekao da je kompletan idiot s prosekom 6,1, a trazio je ukidanje i funkcije poverenika za zaštitu podataka o ličnosti.

foto: Nebojša Mandić

- Tražio sam da se smeni taj poverenik za zaštitu podataka o ličnosti, Marinović. Pa treba ukinuti i sva ta tri poverenika. I Milana Marinovića...Ukinuti, bre! Šta je njegova funkcija? Samo pare primaju. Onda sam tražio da se ovaj smeni...Pašalić. Zoran Pašalić. On se meša u naučna pitanja o jeziku! On, idiot kompletan, prosek na fakultetu mu bio 6,1! Znate to? I on sad govori o nauci. Ili ova ćurka, evo knjigu sam odlučio da joj posvetim. Knjiga će se zvati prepotentna ćurka Brankica Janković. Poverenik za ravnopravnost. Izrekla mi opomenu, ćurka! Jer sam rekao da homoseksualizam nije normalno seksualno ponašanje..To je poremećaj! Jedna vrsta bolesti. Nije najteža, ali jeste bolest - govorio je Šešelj.

Ni Brankica Janković ni Zoran Pašalić nisu hteli da komentarišu uvrede Vojislava Šešelja.