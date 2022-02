RANJEN POSLEDNJEG DANA RATA, ALBANCI MU PRETE SMRĆU: Ivan Antić borio se na Košarama, a sada je na listi SNS za poslanika!

Ivan Antić, junak sa Košara, biće na listi SNS "Aleksandar Vučić - Zajedno možemo sve" na parlamentarnim izborima u Srbiji 3. aprila. On je 1999. godine učestvovao u borbama na karauli Košare. Bio je lični telohranitelj majora Ljubinka Đurkovića. U ratu je bio sve vreme njegovog trajanja. Ranjen je bukavlno poslednjeg dana rata, kada je upao u zasedu.

foto: Espreso

- U toj zasedi su ubijeni civili koje sam ja stopirao da me prebace iz Peći do Prištine - ispričao je svojevremno Antić.

S obzirom na to da živi u Kosovskoj Mitrovici Antić je učestvovao i u odbrani mosta koji razdvaja severni od južnog dela grada. Šira javnost za Antića je čula kada je na fejsbuku objavio skrinšot prepiske u kojoj mu Albanci prete smrću.

- Ivane, imam vas sve što ste bili na Košarama. Sve sam vas našao, znam gde živite, znam i vaše adrese i vaše familije. Bolje bi bilo da ste se predali, tada vam ne bi ništa učinili. Vi ste tuđu otadžbinu branili. To je naše i kad tad se vidimo. Sad znam ko mi je ubio brata, snajperista. Platićete i vi i vaša deca da znate. I da ste na kraju sveta, bilo gde - pisalo je u poruci koju je Ivan dobio.

On je tada izjavio da ga poruka nije naročito potresla, ali i da mu nije baš svejedno pre svega zbog porodice.

- Pa ja na to ne bih obracao pažnju da sa porodicom ne živim na Kosovu. Ali, ipak živim u Kosovskoj Mitrovici i lako mogu da dođu do mene i moje porodice - objasnio je tada Antić dodajući da voli svoju zemlju, ali i da mu je jasno da mnogima smeta to što su junaci sa Košara posle 20 godina opet progovorili o dešavanjima na ovoj karauli.