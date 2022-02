VUČIĆ O NAVODIMA MARINIKE TEPIĆ DA ĆE SNS DOŽIVETI PORAZ NA IZBORIMA: Nemojte da se sekirate, pobedićemo ih više nego ikada

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prokomenatrisao je danas izjave Marinike Tepić da će Srpska napredna stranka doživeti poraz, kao i njene najave da će biti lustracije novinara.

- Da se spremamo za poraz, ceo život čekate da izgubite, da li će to ovog puta biti ili ne videćemo na izborima, a što se tiče batinjana to vam je na nivou, a to što prete novinarima ja hoću ljudima da obećam da oni koji rade u Šolakovim i Đilasovim medijima da će moći uvek da rade i uvek će moći da štite njihove interese. Treba da bude sramota one koji prete vama i koji vam brane konferencije za novinare. To je razlika između nas, oni koji poštuju različitosti - rekao je Vučić i dodao:

- Neka građani sami vide, na kraju nemojte da se sekirate, pobedićemo ih i verujte mi pobedićemo ih više nego ikada – rekao je predsednik odgovarajući na pitanja novinara posle zvaničnog početka radova na brzoj saobraćajnici Šabac-Loznica.

(Kurir.rs)