OBOJICA SU NEKADA BILI KOD KOŠTUNICE: JOVANOVIĆ PITAO JANKOVIĆA: Kako možeš s Marinikom za koju je u Srebrenici bio genocid?!

Lider Demokratske stranke Srbije Miloš Jovanović javno je upitao Vladetu Jankovića, koji je posle DSS i političke penzije odlučio da bude kandidat za predsednika ispred opozicionog bloga oko Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa, kako može da bude sa onima koji su bliski NATO i misle da je u Srebrenici bio genocid.

Iako su potekli iz iste stranke koju je ranije vodio Vojislav Koštunica, Jovanović je napravio otklon prema Jankoviću, naglašavajući da razlike postoje.

- Vladeta Janković je neko koga ja nisam dočekao u DSS kad su me vratili i zvali da se ponovo aktiviram. On je tada bio odavno izašao. Ideološki, uz dužno poštovanje prema profesoru Jankoviću, on nikada nije bio DSS ali je imao neku vrstu lojalnosti i ličnog prijateljstva sa Vojislavom Koštunicom, što ja cenim i poštujem. Izašao je kada je i sam Koštunica izašao iz stranke. Može vas spolja da čudi to. Vladeti Jankoviću, na primer, ne smeta da bude s Marinikom Tepić koja smatra da je u Srebrenici počinjen genocid ili sa nekim drugim ljudima kojima je NATO blizak - izjavio je za Njuzmaks Jovanović, koji će na predstojećim izborima takođe biti kandidat za predsednika ispred koalicije NADA koju čine DSS, POKS i još neki pokreti i udruženja.

