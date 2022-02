TADIĆ JE SLUŠAO DIREKTIVE IZ VAŠINGTONA! Perišič: Vlast DS-a radila sve da se Srbija UČLANI U NATO i da OSTANE BEZ KOSOVA!

Tog 17. februara 2008. godine kada je nepriznata država Kosovo jednostrano proglasila nezavisnost, srpski narod je u glas govorio "Kosovo je srce Srbije". Dok su kosovski Albanci slavili u pokušaju da otmu zemlju i naprave navodnu državu, Srbi su ili napuštali svoja ognjišta ili ostajali na Kosovu i Metohiji nepoželjni na svojoj zemlji.

Četrnaest godina kasnije kosovski problem je i dalje goruće pitanje, a jedino dijalog između Beograda i Prištine mogao bi da iznedri rešenje.

Miloš Garić odgovorni urednik "Kosovo onlajn" ističe da je u to vreme bio zatečen samoproglašenjem nezavisnosti tzv. Kosova.

- To je bio plod jedne potpune dominacije velesile kakava je Amerika. Srbija tada nije imala snage da vodi računa o Kosovu. Srbija je bila dovedena do potpune nemoći, vlast nije imala ni snage, ni plan i mogli smo da budemo samo nemi svedoci jednog istorijskog zbivanja. Svetske okolnosti su tada išle na ruku Albancima, a na svu sreću sada se to menja. Uz nove okolnosti i novi pristup Republike Srbije imamo novu sliku situacije na južnoj srpskoj pokrajini - ističe Garić, koji ističe da se ništa nije desilo što je bilo ključno da za Kosovo i Metohiju.

- To je jedno nefukcionalno društvo koje ne poštuje svoje sopstvene zakone. Ogroman je nivo korupcije i političke borbe, ekonomija je u rasulu, stanje u socijalnoj sferi je katastrofalno. Sada je i ka spolja Kosovo sve više i više upitno - kaže Garić.

- Da se srpska javnost na vreme obavestila da će doći do samoproglašenja tzv. Kosova, Boris Tadić tada sigurno ne bi pobedio u tom svom drugom mandatu. Sigurno bi tada pobedio Tomislav Nikolić. Vikiliks depeše otkrivaju da je tada DS i finansijski i politički bio podržavan od strane Vašingtona. Sve se unapred planiralo, to se znalo i pre 2004. godine, još dok je bio živ premijer Điniđić - kaže Srđan Perišić, profesor međunarodnih odnosa, koji dodaje da je politika Srbije u tom periodu potpuno bila oslonjena na NATO i na Vašington.

- O tome se nigde nije mnogo govorilo, sprečavalo se na svaki način da se govorio o tome pod direktivom CIA i Vašingtona. Srbija se tada tajno kretala ka učlanjanju na NATO. Političari tog vremena treba da snose jednu moralnu, političku i istorijsku odgovornost zbog svega što se desilo.

