POKS NIJE PREŠAO NA DRUGU STRANU!? Boško Obradović i Miloš Jovanović u Usijanju otkrivaju sve nedoumice

O očekivanjima na izborima 3. aprila i o tome kako je nekadašnji partner ispred POKS Žika Gojković koji je do pre samo nekoliko nedelja bio u koaliciji sa Jovanovićem, a sada sa Obradovićem.

O svemu tome govorili su Boško Obradović lider Patriotskog bloka i Miloš Jovanović iz koalicije NADA.

foto: Nemanja Nikolić

Obradović je istakao kakvu stranku predstavlja i na koji način se oni mogu prepoznati.

- Ja sam mesecima u nazad jedan od najvećih zagovornika ujedinjenja patriota u Srbiji. Najnoviji dolazak naših kolega iz POKS u Patriotski blok je želja da proširujemo i da budemo još jači za predstojeće izbore. Mi smatramo da je ujedinjenje patriota jedan važan korak za nastupajuće izbore i u tom pravcu nas spaja i idelologija. Mi smo rodoljubi, tradicionalisti, imamo potpuno identične stavove po pitanju KiM i Republike Srpske i protiv smo ulaska u NATO i EU. Pored svega toga mi smo i monarhisti - rekao je Obradović.

foto: Nemanja Nikolić

Jovanović je otkrio da će srpska koalicija NADA nastupati na parlamentarnim izborima pod rednim brojem 6, a potom i objasnio slučaj sa POKS-om.

- Srpska koalicija NADA će nastupati na parlamentarnim izborima pod rednim brojem 6. Ponosan sam na tu listu jer nju predvodi, jedan od najvećih srpskih ratnika, general Božidar Delić. To je lista gde se nalazi i Vojislav Mihajlović predsednik POKS-a i tu je moja malenkost. Tu listu podržava Matija Bećković jedan od najvećih živih srpskih pesnika. Kad imate takvu listu onda je apsolutno van svake rasprave koja je jedina srpska patriotska alternativa vlasti, a to je bez sumnje srpska koalicija NADA. Vi ste rekli da je je POKS prešao na drugu stranu, to zapravo nije baš tačno. Žika Gojković je prešao i napravio koalicijju sa drugom strankom, dok je POKS ostao sa ove strane - rekao je Jovanović.

foto: Nemanja Nikolić

Obradović se dotakao tome da su je Patriotksi blok sakupio potpise i da će u tioku noći završiti pripremu dokumentacije za predaju izborne liste.

- Završili smo proces prikupljanja potpisa. Imamo ih preko 12.000 i očekujem da ćemo preko noći završiti pripremu dokumentacije koja će sutra omogućiti našu predaju izborne liste na Republičkom nivou, a u narednih nekoliko dana i na nivou grada Beograda i kada se raspišu predsednički izbori i moju predsedničku kandidaturu.

foto: Nemanja Nikolić

Obradović se potom okrenuo šsvojim predizbornim obećanjima.

- Samo u poslednjih 7 dana imao sam temu oštećenih bankarskih klijenata koji su bukvalno opljačkani od strane banaka u poslednjih nekoliko decenija. Skandalozna odluka vrhovnog kasacionog suda koja je stala na stranu banaka, a ne klijenata. Želim da istaknem tu jednu veoma važnu temu za preko 200.000 građana Srbije koji će sada morati da vraćaju ono što su na sudovima dobili u sporu protiv banaka, jer su banke one koje treba da plate. Potom sam se susreo sa udruženjem studenata sa hendikepom koji su po meni veoma važna tema o kojoj ću govoriti. Nakon toga sam se okrenuo penzioerima, kojima pre svega moramo povećati minimalnu penziju koja je skandalozno niska. Zatim sam istakao da je svim penzionerima kojima je bila smanjena penzija one 4 godine, na neki način su im penzije otete i da će to morati država da vrati. Takođe sam se pobunio protiv toga da ako čovek dođe do 40 godina radnog staža a ne pređe starosnu granicu ne dobije punu penziju, a to je diskriminacija - rekao je Obradović

