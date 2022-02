REKORDNO ULAGANJE U INOVATIVNE LEKOVE! Predsednik Vučić: Ove godine ćemo uložiti 53 miliona evra

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je rekordna ulaganja u inovativne lekove.

"Posebno za obolele od dijabetesa, hepatitisa C, raka dojke i debelog creva ili nekog drugog kancera. Ove godine idemo sa novom listom inovativnih lekova. Uložićemo do sada sa najveću sumu novca - 53 miliona evra. To je više nego dvostruko više nego 2020, kada je dosad bilo najviše uloženo - 23 miliona. Moći će da dobiju vrstu nege koju imaju ljudi u najrazvijenijim zemljama sveta", rekao je predsednik Vučić.

