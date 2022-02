DRAŠKOVIĆ OGORČEN NA SPC: Naša crkva nije osudila nijedan zločin počinjen srpskim oružjem VLADIKA NIKOLAJ NAPISAO ODU HITLERU?!

Predsednik Srpskog pokreta obnove i bivši šef diplomatije Vuk Drašković gostovao je u emisiji "Crveni karton" na Kurir televiziji gde je izjavio da je Srpska pravoslavna crkva "veliki grešnik" zbog događaja iz devedesetih godina.

Drašković najviše zamera SPC to što nijedan zločin koji je srpska strana počinila tokom sukoba na prostoru nekadašnje SFRJ nije osudila.

- Naša crkva je veliki grešnik pred Hristom za sve godine ponora devedesetih. Stotine hiljada mrtvih, invalida, a naša crkva nije prosula suzu. Nikoga nije osudila. Nijedan zločin koji je počinjen srpskim oružjem nije osudila. Naša crkva je izmislila novu religiju "Svetosavlje" - rekao je Drašković voditelju Svetislavu Basari u emisiji "Crveni karton".

Lider SPO se osvrnuo i na vladiku Nikolaja Velimirovića kome zamera što je navodno poistovetio delo Svetog Save sa delima Adolfa Hitlera.

- Nikolaj Velimirović je mudar čovek. Taj mudri vladika Nikolaj 1938. godine ima predavanje na Kolarčevom univerzitetu i izgovara užasne reči. To je oda Adolfu Hitleru da moramo da se ugledamo na njega koji je za vrhovni princip proglasio naciju. Za vrhovni princip vere on je proglasio nemačku naciju. Kod hrišćana je to Isus Hristos. Vladika Nikolaj je rekao da je naš Sveti Sava to uradio pre šest vekova što je potpuna izmišljotina - rekao je Drašković.

