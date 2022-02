NE BI ME ČUDILO DA PONOŠ LIČNO PODVEZUJE JAJNIKE DA MU TI LJUDI NE KVARE NAROD: Biljana Srbljanović o Ponoševom stavu o LGBT!

Predsednički kandidat Ujedinjene Srbije Zdravko Ponoš priznao je da mu problematika ljudskih prava nije bliska, ali je i pokazao da bi pravim desničarskim metodama rešio zahteve LGBT zajednice. Dramska spisateljica Biljana Srbljanović žestoko je reagovala na stavove Ponoša koji je u "Utisku nedelje" homoseksulace uporno nazivao "ti ljudi".

- Kandidat koji ima više razumevanja za Ratka Mladića nego za LGBTQ građane, koje naziva "tim ljudima"... I on LIČNO se protivi USVAJANJU DECE od strane TIH LJUDI... Ratko Mladić ima pravo na dete, ali "tim ljudima" Ponoš ne bi to dozvolio. Ukratko... On je protiv da "ti ljudi" imaju decu. Ne bi me čudilo da lično vrši vazektomiju i podvezivanje jajnika, da mu TI LJUDI ne kvare narod - napisala je, između ostalog, Biljana Srbljanović na svom Fejsbuku.

Ponoš je, govoreći o istopolnim brakovima, rekao da uvažava "kulturološku matricu" u Srbiji i da tu zajednicu ne treba nazivati brakom. Kako je rekao, tim ljudima ne treba dozvoliti da usvajaju decu.

