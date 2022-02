PREDSEDNIK UŽIVO IZ MONAKA, JASAN O SITUACIJI U UKRAJINI: Kad Zelenski na TV osudi stravičnu i tragičnu agresiju nad Srbijom...

BEOGRAD - I Ukrajina i Rusija oduvek su u potpunosti podržavale teritorijalni integritet Srbije, a Srbija integritet Ukrajine, a kad je reč o zahtevu ukrajinskog ambasadora u Beogradu da Srbija nedvosmisleno i jasno osudi "agresiju Rusije na Ukrajinu", imam vrlo prost odgovor - rekao je predsednik Srbije u TV uključenju uživo iz Monaka.

- Mi smo mala zemlja i ne želimo da sebi ukidamo mogućnost da nastavljamo prijateljstva s nekima, a mi ne odlučujemo ni na koji način o sudbini Ukrajine... A ako je već to tako, ja pozivam gospodina Aleksandroviča da pozove predsednika svoje zemlje gospodina Zelenskog i da ga zamoli večeras da na TV osudi stravičnu i tragičnu agresiju nad Srbijom koje su sprovele SAD, Britanija, Nemačka i druge zemlje... Pa čim on to uradi, onda ću s radošću prihvatiti poziv gospodina Aleksandroviča i odogvoriti na njegove molbe - naglasio je predsednik pojasnivši i sledeće:

- Ovo vam govorim kako svaka zemlja ima pravo da traži od nekoga nešto... Interesi Ukrajine su na Zapadu, a naši interesi su evropski put ali ne i odustajanje od tradicionalnih prijateljstava poput onog s Rusijom - rekao je uključivši se uživo na TV Pink.

Predsednik je naglasio da je interes Srbije mir i stabilnost, te da je Srbija danas jedna od retkih zemalja koja striktno poštuje Međunarodno javno pravo za razliku od Zapada kom su puna usta pozivanja na tzv. nepovredivost granica.

