NEDIMOVIĆ ODBRUSIO BULATOVIĆU: Kriminalcima stajemo za vrat, bez obzira o kome se radi, a vi ste ih negovali kao najfinije biljke

Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović reagovao je povodom skupa koji je, ispred Predsedništva Srbije, organizovao Dejan Bulatović, potpredsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragana Đilasa.

- Kada konstantno lažete narod, ne birajući više ni sredstva, a ni obraz, naravno da ćemo zbog istog tog naroda biti dužni da saopštimo punu istinu o svakoj vašoj laži. Posebno kada kao lešinari oblećete nad Srbijom, svaki normalan čovek će učiniti sve da građani budu zaštićeni od vaših obmana i laži. Kada već glumite Šerloka Holmsa onda ga bar glumite do kraja. Nemojte lagati narod da država ništa ne preduzima, da se pitate dokle ćete čekati, kada je to jedina razlika između ove države i one po kojoj ste vi otimali i harali 12 godina - naveo je Nedimović.

Kako je dosao, "ako je po ičemu ova vlast drugačija od vaše, onda je po tome što kriminalcima staje za vrat bez obzira o kome se radi".

- Vi ste ih negovali kao najfinije biljke, od tajkuna do lokalnih bandita, samo da vama daju deo kolača. Kompanija Promist je pod istragom, kao i činjenica da su naše nadležne službe to utvrdile prve i potpuno u skladu sa zakonom još 27.01.2022, pokrenule postupak protiv te kompanije. Nakon svih utvrđenih činjenica, predmet je prosleđen kako nadležnim odeljenima MUP-a. U toku je istraga, po čijem će okončanju predmet biti dalje procesuiran i kao i uvek do sada svaki krivac će apsolutno snositi sankcije. Da ste išta slušali i da vas zanima istina, kao što vas ne zanima, znali biste da sam najavio odavno beskompromisnu borbu upravo protiv svih zloupotreba, posebno sa đubrivima, u trenutku kada ulažemo vanredni napor da narod dobije isto - naveo je ministar i zaključio:

- Sve navedeno, gospodo nazovi-Kolumbosi koji ste, pouzdano iz vaših izvora, otkrili da je voda mokra se može proveriti, a vama želim svako dobro i da nastavite sa tako gigantskim otkrićima, pa makar to bilo i sa mesec dana zakašnjenja u odnosu na ceo svet. Sa tako ozbiljnim programom koji ste prezentovali do sada i bez sumnje vrhunskom neinformisanošću, nema sumnje da ćete razbiti na izborima. Vidimo se 3. aprila.

Podsetimo, Bulatović je danas na pisarnici Generalnog sekretarijata predsednika Republike u Beogradu predao dokumente koji govore o navodnoj aferi s poljoprivrednim đubrivom kompanije Promist „NPK 16-16-16“.

