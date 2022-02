RAT RUSA I UKRAJINACA NEPRIRODAN - KAO KADA BI ZARATILI SRBI I CRNOGORCI! Istoričari: Zapad napravio provaliju kao nama na Balkanu

Rusi i Ukrajinci dele istoriju koja je uglavnom bila zajedničko, saglasno življenje, pa istoričarima ovaj rat između Rusije i Ukrajine izgleda toliko neprirodno, baš kao kada bi zaratili Srbi i Crnogorci. Sagovornici Kurira upozoravaju da je tragedija ovog rata, pogotovo ako se produbi, to što će stvoriti provaliju između dva ista ili sasvim bliska naroda.

Istoričar Mile Bjelajac podseća na sudbinu Balkana i ulogu međunarodnog faktora u kreiranju i podsticanju sukoba. On smatra da je stvaranje nacionalne Ukrajine bio udar na Rusiju.

- Primer Balkana i animoziteti koji su stvoreni među narodima, pa se po potrebi osvežavaju, jasna su opomena da se takve situacije mogu i hoće zloupotrebiti, po staroj rimskoj sintagmi "Zavadi, pa vladaj". Rusi i Ukrajinci uglavnom imaju pozitivna zajednička sećanja, a koren ovog sukoba je u strateškom opredeljivanju. Bratstvo po oružju, antifašizam i oslobodilačka borba je ono što je povezivalo Ruse i Ukrajince, a ono što je kvarilo te odnose je nacistički element koji je stvoren u zapadnoj Ukrajini. Upravo taj element je bio udarna pesnica korišćena u događajima na Majdanu. Ključan u tome je strani faktor koji je po sopstvenom priznaju uložio ogroman novac da Ukrajinu okrene od tradicionalnog saveznika Rusije do vazalnog saveznika NATO. Da je do Ukrajine, davno bi se dogovorili o svemu. Zato je sada prava tuga gledati ih u ovome - objašnjava naš sagovornik.

I istoričar Predrag Marković smatra da je ovo velika tragedija za sve Slovene i pravoslavce.

- Taj sukob je prosto neprirodan. To bi bilo kao da zarate, recimo u našim okvirima, Srbija i Crna Gora. To je verovatno nemoguće, ali zamislite tu vrstu sukoba između dva tako isprepletana naroda, kao što su Rusi i Ukrajinci. Ukrajina je vrlo komplikovana. Deo su ukrajinski Ukrajinci, deo Ukrajinci koji govore ruski, a deo su pravi Rusi. Ukrajinci se muče decenijama sa tim šta su i gde im je mesto. A onda im je zapad, posle narandžaste revolucije, obećao zapadnu perspektivu i sada ih je izdao. Zelenski je izjavio: Ostali smo sami. On je shvatio da zapravo Amerika vodi ratove prolivajući tuđu krv. Ovo je lekcija i za sve te državice oko nas koje su pohrlile u NATO. Posle poraza u Avganistanu Amerikancima ne pada na pamet da se vojno angažuju bilo gde.... Ukrajinci su upali u zamku da budu pion u igri velikih sila - ocenio je Marković za RTS.

On napominje da odnosi ruskog i ukrajinskog naroda nikada nisu bili komplikovani, osim u slučaju uplitanja zapadnih sila.

- Greh Amerike je što je upalila ukrajinski nacionalizam. Zapadnim medijima nisu sve žrtve jednake. Mnogi su zaboravili pokolj u Odesi kada su spalili nekoliko stotina Rusa u bioskopu zato što su bili Rusi. Za ruske žrtve nema suza u zapadnim medijima. Takvi događaji, uz proganjanje Rusa i zabranu ruskog jezika, doveli su do toga da su delovi Ukrajine gde žive Rusi, kao što su Denjeck i Lugansk, poželeli da naprave svoju "Krajinu" - objašnjava Marković. Upitan o poziciji Srbije, Marković je rekao da je ova situacija paradoksalna po nekoliko osnova, te da postoji solidarnost i sa "ruskom ali i sa ukrajinskom braćom".

- Ovaj sukob liči na Krimski rat u 19. veku, gde su zapadne sile napale Rusiju, a mi smo se držali sa strane i prošli smo dobro. Imamo iskustvo da smo jednom izbegli svrstavanje - napominje on.

