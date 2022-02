NAMERNO SE PRAVE ŽARIŠTA! Situacija Rusije i Ukrajine je identična Srbiji i Kosovu: MORAMO SE SPREMITI NA NAJGORE

Aleksandar Pavić, politički analitičar, tvrdi da zapad namerno otvara žarišta i da je situacija između Ukrajine i Rusije identična kao kod Srbije i Kosova.

Ruska vojska je juče rano ujutro, pre nego što je ruski predsednik Vladimir Putin u 3.50 po srednjoevropskom vremenu najavio napad, krenula u invaziju na Ukrajinu. Drugi dan invazije je u zanosu. Kijev je trenutno pod napadom ruskih vojnih snaga, a ruske vazdušno-desantne trupe preuzele su kontrolu nad aerodromom Gostomel.

- Mislim da je ovo deo neke šire priče, nije Ukrajina izdvojena, nije izdvojena ni od našeg regiona ni od svetskih tokova. Što se tiče nas, to će se odraziti na KiM. Samo je pitanje kakav će signal dobiti Priština od strane njihovih sponzora. Moje mišljenje je da se žarišta namerno otvaraju. Od imenovanja visekopredstavnika koga ne priznaju ni Moskva ni Peking ni Banja Luka do Inzkovog zakona o zabrani genocida, do odluke ustavnog suda o oduzimanju poljoprivrednog i šumskog zemljišta u Republici Srpskoj. Posticanje Kurtija da ne ispunjava ni jedno slovo briselskog sporazuma, što je inače identična situacija sa Minskim sporazumom u Ukrajini. Nije bilo nikakvog pritiska ni sa Kurtijem, ni Zelenskih u Ukrajinoj. Osam godina se ne ispunjava Minski, a osam godina se ne ispunjava Briselski sporazum, potpuno simetrične situacije. Iste snage zapadne podstiču svoje štićenike da ne ispunjavaju međunarodno potpisane sporazume. Dan pre nego što je predsednik Putin objavio početak ove vojne akcije, ministar vojiske Velike Britanije kaže javno: " Mi smo šutnuli cara Nikolaja I na Krimu 1853. godine, uradićemo opet ako to treba", to je bacanje rukavice u lice. to su izazivačke reči i to ne može da bude slučajno - rekao je Pavić za Juratnji program na Kurir televiziji.

Prof. Dejan Miletić, ekspert za međunarodnu politiku i bezbednost, istakao je da će najveću cenu sukoba Amerike i Rusije, zapravo platiti Evropljani.

- Ono što ja vidim kao dobru stranu jeste što EU na čelu sa Francuskom ne želi otvaranje još jednog žarišta. Oni sa tim stabilizuju situaciju da ne bi prevagnulo. Sukob Amerike i Rusije platiće Ukrajinci, Evropljani, a ustvari Amerikanci i Rusi mnogo manje. Evropa nije stasala da odgovori izazovu koji je zadat u Ukrajini.

Ekspert tvrdi da večerašnja odluka neće podleći pritiscima i da Srbija neće uvesti sankcije Rusiji.

- Očekujem danas da Srbija neće podleći pritiscima i uvesti sankcije Rusiji. Rusija ni u najgora vremena nije uvela nama sankcije i mi imamo tu moralnu obavezu. Mada imamo i tu pragmatičnu, ekonomsku logiku, mi smo energetski zavisni od njih, odličnu saradnju u vojnom sektoru. Mi nemamo razloga niti obavezu da uvodimo sankcije Rusiji. Nismo deo EU, niti potpisnici međunarodnih dogovora. Poznajući predsednika Vučića i njegovu odlučnost da ne podleže pritiscima da ovog puta će Srbija opet naći snage da kaže da ima nezavisnu politiku i da je neutralna i da će ostati na tome -

