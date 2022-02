BEOGRAD ĆE BITI JEDAN OD NAJČISTIJIH GRADOVA U EVROPI! Aleksandar Šapić naveo šta sve našu prestonicu očekuje u narednom periodu

Aleksandar Šapić gostovao je Usijanju na Kurir televiziji gde je naveo da će ako postane gradonačelnik, Beograd biti jedan od najčistijih gradova u Evropi.

Potpredsednik Srpske napredne stranke Aleksandar Šapić prvi je na izbornoj listi SNS za Beograd, a u kampanji iznosi planove koji će, kako kaže, poboljšati život Beograđana.

Na lokalnim izborima prethodnih godina pobeđivao je stranku kojoj sada pripada i time obezbeđivao poziciju predsednika opštine Novi Beograd, koji i sada vodi.

Ako bi postao gradonačelnik, poručuje da bi za građane " uradio 100 puta više nego što je urađeno prethodnih godina". Ipak, njegovi politički protivnici iz opozicije nadaju se da bi najpre u Beogradu mogli da pobede.

foto: Kurir televizija

Kakav plan Aleksandar Šapić ima za Beograd i Beograđane? Kako odgovara na političke provokacije i kritike opozicionih kandidata? S kim su moguće koalicije? Na ova pitanja je u Usijanju odgovorio Aleksandar Šapić.

- Pre neki dan sam odbornicima sa naše liste predstavio neku apstraktnu verziju programa. Ne možete nikada da idete do sitnih detalja sa ovim programom jer me je to iskustvo iz ovog posla naučilo, opština kao i grad je jedan živi organizam. Problemi koji vam danas deluju kao najvažniji, već sutra spletom okolnosti nestaju jer se prioriteti ljudi menjaju kao i okolnosti. U gradu u kojem živi preko milion ipo ljudi i gde ulazi i izlazi stotine hiljada ljudi svakako ne možete do detalja da isplanirate šta će se dešavati, ali možete imati u načelu jedan pravac kuda vaš grad želite da ide. U skladu sa tim napravili smo jedan plan i program, to su veliki infrastrukturni projekti od onih koji su započeti do onih koji tek trebaju da se započnu. Od izgradnje metroa koji smo čekali i do čitav vek, ako je jedna Budimpešta koja je samo par stotina kilometara od nas ima metro već 130 godina onda slobodno mogu da kažem da za Beograđane i za naš narod metro čeka već 100 godina. Zaobilaznica oko Beograda koju čekamo da se završi da bi se se rasteretio taj saobraćaj u Beogradu. Nema grada u Evropi sa ovolikim brojem ljudi kroz koji auto put prolazi kroz centar grada kao naša Gazela. zato je ta obilaznica važna da smanjimo gužve i zagađenje. Preko izgradnje i završetka velikih bulevara, izgradnju nekoliko mostova i kanalizacione mreže koja je ozbiljan problem. U ovom momentu mi se čini da više od jedne trećine Beograđana nema kanalizaciju. Počećemo kopanje tunele kod Ekonomskog fakulteta ka Bulevaru despotu Stefanu koji bi praktično trebao dve najdalje tačke Beograda spoji na desetak minuta - naveo je Šapić.

foto: Kurir televizija

Naveo je da će za jedan mandat Beograd biti jedan od najčistijih u Evropi.

- Možda mi ne možemo da od Beograda za deset godina infrastrukturno i urbanistički bude kao Barselona, London, Berlin i Njujork, ali ono što možemo za jedan mandat je da Beograd bude jedan od najčistijih gradova u Evropi - istakao je Šapić.

Da li je Novi Beograd dovoljno čist da bi mogli da govorite o ambicijama da će beograd biti najčistiji u Evropi?

- Da bi bio čistiji Novi Beograd ja ništa nisam mogao da učinim. Pošto 10 gradskih opština servisiraju javna preduzeća grada Beograda, znači opštine kao Savski Venac, Novi Beograd, Palilula ili Zvezdara nemaju svoja javna preduzeća. Tako da što se toga tiče ja ništa nisam mogao da učinim na temu čišćenja Novog Beograda. Mogao sam da apelujem, mogao sam često da zovem komunalne službe grada Beograda i prijavljujem ono što su građani meni prijavljivali. Moram da budem iskren i fer, poslednjih 2 do 3 godine značajno je učinjeno na čistoći grada Beograda. Promenjeni su svi kontenjeri i podignut je kvalitet čišćenja, ali na to direktno na to nisam mogao da utičem. Gradonačelnik Beograda može da uradi stostruko više nego njen sam predsednik opštine. Ukoliko dobijem poverenje Beograđana, mislim da će Novo Beograđani osetiti značajne benefite i uradiću za njih mnogo više nego što sam to mogao kao predsednik opštine - rekao je Šapić.

foto: Kurir televizija

Dodao je da su prioritet najmlađi i najstariji

- Prioritet će nam biti najmlađi i najstariji. Na najmlađima svet ostaje, a najstariji zato što zbog njih imamo zemlju danas kakvu imamo i zato što su ceo svoj životni a pre svega radni vek, a danas su penzioneri posvetili našoj zemlji - rekao je Šapić.

Šapić je istakao da će svima posle izbora vrata biti otvorena za saradnju i dogovora oko ideja.

- Mislim da sam Novom Beogradu pokazao i dokazao da je moguće da u 3 mandata, da sa potpuno različitim strankama, od ekstremne desnice do ekstremne desnice vodite lokalnu politiku, a da građani ne primete da se bilo šta promenilo u lokalnoj politici. Tako da će naša vrata biti otvorena za sve one i nakon izbora za razgovor, a i sa onima sa kojima ne napravimo koaliciju. Spremni smo sa njima da razgovaramo i da prihvatamo neke njihove predloge i ideje. To što se sa nekim mnoge stvari ne slažemo ne znači da se skroz ne slažemo. Ne znači takođe i da su svi njihovi predlozi besmisleni. Pretpostavljamo da se neće ljutiti ako mi uradimo za Beograđane nešto što oni sami predlažu. Ukoliko neko neće sa nama da govori, Bože moj ja tu ne mogu ništa - rekao je Šapić.

