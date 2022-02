OSTALA TI JE SAMO VJERICA I DŽIP OD 150.000 EVRA! Šešelj i Zorana Mihajlović ponovo se ŽESTOKO zakačili! Ko sme da sedi u Vladi?!

Lider SRS Vojislav Šešelj ponovo je ušao u klinč sa ministarkom Zoranom Mihajlović! On je poručio da ta stranka nikada neće dozvoliti da u vladi Srbije sede ministri poput Mihajlovićeve.

U saopštenju je navedeno da je Šešelj "na prvom predizbornom skupu rekao da će SRS izazvati uragan na političkoj sceni" kada se vrati u Skupštinu.

- Nikada nećemo dozvoliti da u vladi sede ministri poput Zorane Mihajlović, Nebojše Stefanovića ili onih koji su na sednici vlade glasali za uvođenje sankcija Rusiji - rekao je Šešelj.

Mihajlovićeva je odgovorila da "Šešelj više neće odlučivati ni o kandidatima za mesne zajednice a kamoli vlade".

- SRS i Šešelj neće imati priliku ne da se pitaju o tome ko će biti u Vladi, nego se neće pitati ni za kandidate za mesne zajednice. Šešelju su ostali jedino Vjerica Radeta i džip od 150.000 evra koji je kupio za gotovinu - rekla je Mihajlovićeva.

foto: Kurir televizija

Ona je poručila da je politika SNS očuvanje mira i sigurnosti u Srbiji i regionu.

- Da se borimo da nam narod više nikad ne strada, jer smo dovoljno stradali u prethodnim decenijama u kojima se Šešelj i te kako pitao, nego da se u miru razvijamo. Dobro je da Šešelj i ljudi kao što je on neće uticati na to ko će sedeti u narednoj vladi, već će to raditi oni koji dobiju mandat od građana - zaključila je Mihajlovićeva.

