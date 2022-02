CENE BENZINA SU VEĆ ABNORMALNO SKOČILE! Novinarka iz Berlina o posledicama rata u Ukrajini: NEMCI BESNI NA PUTINA

Jelena Helc, novinarka iz Berlina, otkrila je koja je trenutna situacija u Berlinu povodom rata koji se odvija u Ukrajini.

Novinarka je istakla da je prema berlinskim medijima 400 migranata pristiglo u Berlin, mada da se očekuje mnogo veći broj u narednom periodu.

- Oseća se na svakom koraku, najnovija vest sa berlinskih medija je da je 400 izbeglica pristiglo u Berlin. To je prva grupa tek, a još će da dolaze. Svuda se skupljaju, paketi pomoći, ćebad, pelene... Prosto ta atmosfera solidarnosti prema običnim ljudima koji su najveće žrtve rata je svuda, na stranu to kada se smrkne maltene sve javne institucije su obojene u boje ukrajinske zastave - rekla je novinarka.

Navela je da su cene benzina skočile, ali samim tim i cene namirnica.

- Cena benzina je skočila prvo jutro, a samim tim skaču i cene namirnica. Strah od posledica je veoma prisutan i veliki. Komentariše se među ljudima, da Putin to nikako nije smeo da uradi, zavio je svet u crno, da je to čovek čiji se potezi ne mogu predvideti i to je otprilike masovno stanje i vlada među većinom. Ljudi su veoma zabrinuti, ali ne bih rekla baš i uplašeni. Bila sam na protestima, ali niko nije mogao da mi odgovori na pitanje, šta će se desiti dalje. Rekla bih kao stanje šoka - rekla je novinarka.

Novinarka je otkrila koje vesti iznose nemački mediji.

- Ono što je evidentno, nemački mediji tvrde da Rusija popušta u snazi, da je Putin verovao da će mnogo brže i lakše osvojiti Kijev, ali da do toga ne dolazi. Zbrajaju avione, tenkove, oružije gde se vidi da je Ukrajina daleko slabija, ali napominju da im svi pomažu. Citiram "veruju da će Ukrajinci koji brane svoju državu i svoje domove uspeti da se izvuku, ako Putin uskoro ne osvoji Kijev da može doći vrlo lako do preokreta, jer će njega to psihički dosta oslabiti i to je nešto našta nije računao". Navode se velike brojke izgubljenih života ruskih vojnika. Tako da je dosta navijačka atmosfera, usudila bi se reći - navela je novinarka.

Dodala je da niko ne zna odgovor na to kako je sve eskaliralo.

- Niko ne zna odgovor na to. Činjenica je da se sve ovo dešava u trenutku nakon što je otišla Angela Merkel. Mnogi mediji primećuju da je ona držala te konce u rukama. Kancelar Šolc je napravio taj zaokret u rekordno brzom roku, ali niko ne komentariše kako i zašto - rekla je novinarka.

