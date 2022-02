NEMA ŠANSE DA LAŽNU DRŽAVU KOSOVO PRIME U NATO: Stručnjaci do detalja objasnili zašto je to NEMOGUĆE

Demo Beriša predsednik Matice Albanaca u Srbiji i Milisav Paić, diplomata, složili su se da Priština koristi situaciju u Ukrajini da bi Srbiju predstavila kao produženu ruku Rusije na Balkanu.

foto: Kurir televizija

- Trenutna situacija je takva da nema šanse da tzv. Kosovo uđe u NATO. Prvenstveno situacija je takva da bi moralo da se ispoštuje i pravo i pravda, a sada vidimo da su pravila igre takva da sve ono što je dogovoreno, ni malo se ne poštuje. Sa druge strane, nakon napada na Srbiju 1999. godine i stvaranje uslova da bi se Amerikanci instalirali kroz KFOR, koji je sada važeća ustanova na tzv. Kososvu, ukazuje na činjenicu da tzv. Kosovo nije rešilo nijedno pitanje, što bi ispunilo ijedan zahtev. Prvo, nije nezavisna država, jer je u EU nisu svi priznali. Drugo, nivo kriminala, zatim, nema zaokružnu teritoriju, nema svoju samostalnost, jer dokle god se RS ne bude odrekla svog dela teritorije, neće moći kao takva da uđe u EU. Međutim, svedoci smo da u toku dana i noći sva pravila se menjaju. Takav scenario da su oni ugroženi i da im preti opasnost od Srbije je nemoguć, jer politika koju vodi predsednik Srbije ni u jednom trenutku nije ukazala na te moguć nosti, da bi Srbija izvršila bilo kakav agresivni akt prema stanovnoštvu tzv. Kosova. Zaista u ovom trenutku ne postoji nijedan uslov koji je Priština ispunila da tzv. Kosovo uđe u Evropu, pod uslovom da EU se drži onoga što je sama i propisala - kaže Beriša, predsednik Matice Albanaca u Srbiji.

Ideja da Priština podnese zahtev za ulazak u NATO ima jedan važan presulov, navodi Pajić.

- U NATO se ne primaju entiteti, već samo one države koje su članice UN. Znači to je do sada bio uslov bez koga nijedna država nije mogla da uđe u NATO. Što se tiče tog ulaska u NATO, na primeru Makedonije vidimo da on nije ni malo jednostavan. Oni su prvo promenili svoje ime, odrekli se jednog dela istorije, ali opet ne mogu da pristupe EU, jer Bugarska osporava nacionalni entitet. Vlasti u Prištini žele da iskoriste ovu situaciju kada su svi jedinstveni u uvođenju sankcija Rusiji da prikaže Srbiju kao neku produženu ruku Rusije na Balkanu. Mislim da i u ovoj situaciji barem dve zemlje članice EU, koje ne priznaju lažnu državu Kosovo neće pristati na to. Na prvom mestu je tu Španija, koja ne bi priznala lažnu državu Kosovo čak ni u slučaju kada bi Srbija to uradila. To je jedna ozbiljna prepreka i u ovom momentu je to jedan političko-propagandni pokušaj Prištine da privuče pažnju svojih zaštitnika. Mislim da to nije realno i ubeđen sam da to ne može da prođe u NATO-u bez otpora.

foto: Kurir televizija

Briša je sitakao da iako Priština ima odnose sa Turskom i uzima poružje od nj9ih, treba imati na umu da je 5.000 pripadnika bezbednosnih snaga tzv. Kosova prinuđeni su da sve što žele da rade moraju da kupuju.

- Kada ste prinuđeni da kupujete, imate ograničen resurs. U ovom trenutku ne postoji ni finansijska moć. Sve je stvaranje lažne predstave da bi oni mogli da naude Srbiji. Ovo stavljanje kontejnera na Brnjaku je zapravo samo podigravanje jedne situacije, koja ima za cilj da se pošalje poruka prevashodno ovo što se događa sa Rusijom i Ukrajinom i da pokaže da je ona nešto kao ugrožena od strane Srbije. Oni nisu sposobni vojno za bilo kakve sukobe, biće sposobni samo ako se stvori takva soituacija da se pojačaju snage KFORA. To je samo stvaranje pritiska na Evropsku uniju, Francusku, Ameriku da se ubrza taj proces. Kada se pogleda broj stanovnika tzv. Kosova to nije neka snaga koja bi mogla da ugrozi bilo koga - navodi Beriša.

Evidentne su ideje da se izazivaju Srbi na Severu Kosova.

- Oni mogu da pokušaju ponovo da incidentnim situacijama. U tom trenutku Srbija bi morala da interveniše, a Priština sama ne bi mogla da se nosi sa time. Morala bi da joj pritekene u pomoć ili Amerika ili Velika Britanija. Amerika je tu najzainteresovanija. Zanimljiva je i izjava Eskobara da je manastir Dečani kulturno blago Kosova. Na jedan perfidan način pokušavaju jedan po jedan segment da udaljavaju Kosovo od Srbije - kaže Beriša.

Pajić je istakao da sama činjenica da je Srbija zauzela principijalan stav i nije podegla pritiscima SAD-a i EU dovela je do burnih reakcija iz komšiluka.

foto: Kurir televizija

- To je njihova politika da gledaju šta mi radimo, a ne da se bave svojom politikom. Najlaše je da se skrene pažnja da preti neka opasnost iz Srbije i da se njihovi problemi stave pod tepih i da se narod plaši sa Srbijom, koja ima sednicu svog saveta bezbednosti, što je noramalno - kaže Pajić i dodaje:

- Naprotiv EU nije indiferentna prema odnosu Srbije i Rusije. Ona otvara jedno poglavlje u dve godine. Taj ritam koji su oni uveli u pregovore, Srbija prema tome, ne bi mogla da uđe u Evropu do 2040. godine. Od nas niko ne može da očekuje da mi prihvatimo bilo kakvu politiku Evrope, ako mi o tome nismo stigli ni da pregovoramo - ističe Pajić.

- Poznato je da nije Rusije i Kine, tzv. Kosovo bi bilo nezavisno, a Rusija se istakla kao najznačiji zaštitnik interesa Srbije kada je u pitanju Kosovo i Metohija i predsednik Putin se u više navrata pred ovu intervenciju u Ukrajini pominjao nezakonito bombardovanje Srbije. SAD je to uradila još nekoliko puta - od Avganistana, Libije, Sirije itd... Ovo što se događa sada u Ukrajini je slika u ogledalu onoga šta su SAD činile u proteklih 30 godina - kaže Pajić.

Zapad priželjkuje da na ovim prostorima izazove incidentne situacije, kako bi odvukli pažnju sa sukoba na istoku naglašava Beriša.

foto: Kurir televizija

- Gospodin Borelj i oni koji su u njegovom okruženju kao da nama i predlažu da uđemo ponvo u neke sukobe. A ono što je Savet za nacionalnu bezbednost na čelu sa predsednikom republike izneo vidimo da je Srbija potpuno stabilna i stoji na svojim nogama i da nijedan korak neće preduzeti da bi upala u zamku koja se nameće. Čini se da je došlo do potpunog pomeranja svih kriterijumima u svetu. Rusija je samo na jedan način rekla da joj se ne dolazi u dvorište. Video sam da je rat nešto što niko ne priželjkuje na svetu, ali se ruski vojnici izuzetno profesionalno ponašaju prema građanima. Da li Borelj želi destabilizaciju. Da žele rešenje, oni bi se pridržavali Briselskog sporazuma - kaže Beriša.

- Mislim da je to došlo od Zelenskog iz Ukrajine i da ako bi došlo do toga da Rusija bude izbačena iz Saveta bezbednosti došlo bi do Trećeg svetskog rata. Mislim da pokušaji te vrste ne mogu svetu da donesu ništa dobro. Druga stvar je što bi Kina to vetirala. Dakle, nema načina da se Rusija izbaci iz Saveta bezbednosti, bez nje ne može nijedan problem u Evropi da se reši. Ovde je u pitanju bio kreibilitet Rusije kao velike sile. Ona je stavljena pred svršen čin. Zapad je gurao Ukrajinu u sukob sa ciljem da Rusiji veže ruke. Ona je dovedena u situaciju da mora da ide do kraja ako se ne postigne sporazum - kaže Pajić.

foto: Kurir televizija

Pajić je istakao da Zelenski veoma dobro manipuliše medijima.

- Gledajući Zelenskog, on jako uspešno manipuliše medijima. Rusi dosta loše vode medijski celu situaciju, ali Zapad je zatvorio i ruske medije, da međunarodna javnost ne bi došla do informacije i da ne bi bilo balansa u informativnom odnosu - ističe Pajić.

Kurir.rs

