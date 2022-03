DODIK NAPUSTIO SEDNICU PREDSEDNIŠTVA BiH ZBOG UKRAJINE: Ako pada Ustav pada i država!

Milorad Dodik, srpski član Predsedništva BiH, napustio je sednicu Predsedbitva i nakon toga se obratio medijima, objavio je RTRS. On je pre nego što je napustio sednicu tražio izmenu dnevnog reda u vezi sa zauzimanjem stava Predsedništva BiH o situaciji u Ukrajini. Dodik je, naime, tražio da Bosna i Hercegovina bude neutralna po pitanju Ukrajine, odnosno ruske invazije, ali su predsedavajući Predsedništva BiH Željko Komšić i bošnjački član Šefik Džaferović bili protiv toga.

Dodik je podsetio da je Predsedništvo BiH zaduženo za spoljnu politiku, te da o situaciji u Ukrajini jedino Predsedništvo može zauzeti određene stavove.

- To nije ministarstvo, a pogotovo nisu ambasadori, to je podvala koju pokušavaju muslimani ovde u Sarajevu da podvale. Radi se o ciničnom pokušaju da se obezvrede, ponize stavovi i čitav srpski narod. Dakle, apsolutno smešno izgleda pozivanje na jednu izjavu iz 2014. godine, odnosno saopštenje koje nije ni odluka Predsedništva, koje kaže da se poštuje teritorijalni integritet Ukrajine, te se zloupotrebljava do mjere da se poziva na tu odluku u današnjoj situaicji - rekao je on. Kako su naveli mediji iz BiH, Dodik je novinarima poručio:

- Ako pada Ustav pada i država!