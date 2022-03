UŽIVO! VUČIĆ SE OBRAĆA NACIJI O KRIZI U SVETU: Nema potrebe za PANIKOM, za sve smo se pripremili, NAFTE IMAMO ZA 2 MESECA!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se naciji povodom sve teže krize u svetu izazvane sukobom u Ukrajini!

Kriza zbog rata u Ukrajini je nešto što na dramatičan način pogađa građane Srbije. Večeras ćemo predstaviti mere koje ćemo preduzeti kako bi zaštitili naše građane. Ali ono što nije lako objasniti je veza politike i ekonomije i pritisci kojima smo izloženi - rekao je Vučić.

On dodaje da je ceo svet postao drugačiji za samo tri dana, i da više ništa nije isto.

- Sve ono što smo živeli do juče odjednom više ne liči na ono kroz šta prolazimo danas. Dogodile su se tektonske promene na svetskoj političkoj sceni. Neki to nazivaju novim svetskim poretkom ili odupiranju istom. Srbija se nalazi u izuzetno teškoj situaciji, i danas više nego ikada svet ima manje razumevanja za našu poziciju - dodao je predsednik.

foto: Kurir

- Lično sam razgovarao sa predstavnicima SAD i EU, sa Ursulom fon der Lajen, sa predsednicima Francuske, Nemačke. Razmenjivao sam poruke sa šefovima Evropskog saveta, o našim glasanjima i svemu drugom. Srbija je suočena sa ogromnim pritiskom, i to više nije pitanje da li vi kao pojedinac možete da izdržite. Ali suočeni smo sa time da niko ne želi da čuje o tome šta se nama dešavalo 1999. godine, i jasno vam je koliko smo u teškoj situaciji - rekao je on.

Predsednik Srbije se zahvalio predstavnicima EU na korektnosti i tome što su želeli da ga saslušaju, i primećuje da javno mnjenje zapadnih zemalja traži najoštriju osudu.

- Srbija se danas na sednici UN pridružili osudama napada na Ukrajinu. Mi smo rekli da to nije prvi napad na teritoriji Evrope, mi to nismo mogli ni smeli zbog istorije da prećutimo. U tekstu se ne pominju bilo kakve sankcije, ali svakako sa naše strane je veoma važno da osudimo urušavanje teritorijalnog integriteta bilo koje zemlje - kaže Vučić.

On dodaje da je ovo tek početak, i da će pritisci na našu zemlju biti ogromni u narednom periodu, i da ćemo prisustvovati potpunom rušenju međunarodnog poretka.

foto: Kurir

- Jutros u 6.38 sam završio razgovore sa evropskim i svetskim zvaničnicima. Očekujem da u narednom periodu da ima nekoliko političkih zamki za Srbiju. Videli ste da neki ljudi u regionu rade sve da bi srušili Srbiju. Videli ste da su Albanci uputili zahtev da postanu članica NATO-a, i da su dobili podršku Turske. Mogu da predvidim da će neka od sledećih inicijativa biti isključenje Rusije iz UN. Već vidim inicijative u određenim zemljama - rekao je predsednik.

Predsednik kaže da u narednom periodu na osnovu člana 6 zapadne zemlje planiraju izbacivanje Rusije iz UN, i da će potom uslediti pritisci na Kinu da odustane od Rezolucije 1244.

- Zatim sledi priznanje tzv. Kosova od strane zemalja NATO i EU koje do sada nisu priznale. To je ideja albanskih lobista. Da li je to moguće ili nije, uopšte ne isključujem tu mogućnost. Svašta sam mislio da nije moguće u ova tri-četiri dana, pa se pokazalo da je moguće. Od toga da otkazujete operu Čajkovskog zato što je Rus - rekao je Vučić.

On kaže da je drugi deo problema ugrožavanje naše ekonomske pozicije.

foto: Kurir

- Srbija je u prethodnim danima čuvala svoju poziciju, i od ukupno 13 akata glasali smo za 4 akta, za 9 nismo mogli da glasamo, pošto su u pitanju deklaracije o uvođenju sankcija ruskom bankarskom sektoru. Ili uvođenju sankcija Putinu i Lavrovu. Pridruživali smo se u svakom trenutku kada je bilo pitanje osude rušenja teritorijalnog integriteta - dodao je on.

Vučić kaže da će naša ekonomska pozicija biti još teža.

- Mi smo danas ceo dan radili, nas desetak, na pripremi celokupnog plana i programa, i radićemo i dalje. Događaju se neverovatna čuda na svetskom tržištu. Cena nafte je prešla 112 dolara po barelu. Razlika je od 93 dolara do 112 dolara za samo 15 dana. Razumete li o kakvim skokovima govorimo. To su enormni skokovi, i biće posledica po nas. Mi smo danas formirali devet ili deset timova. Jedan će pratiti situaciju sa naftom i naftnim derivatima. Još jedan tim formiran je i za gas. Cena gasa je danas otišla u nebesa, i to upravo zbog toga što je Nemačka počela da kupuje hitno velike količine - rekao je on.

Predsednik dodaje da je cena gasa danas bila 2.300 dolara na 1000 kubnih metara, i da su to besmislene cene za svaku zemlju, a ne samo za Srbiju.

- Mi danas imamo 123.6 miliona kubnih metara gasa u našem delu Banatskog dvora. Utiskivali smo višak gasa po niskim cenama, samo da bismo obezbedili da ga imamo. Nisu u pitanju samo domaćinstva, već i naše fabrike i privreda. Formirali smo ta dva veoma važna tima. Formirali smo poseban tim za žitarice, i drugi za svu ostalu hranu i potrebštine - rekao je predsednik.

foto: Kurir

Vučić je potom kazao i da je posebno zabrinjavajuća strahovita cena uglja, za koju će biti formiran poseban tim.

- Posebno ćemo se baviti ugljem i uvozom naftnih derivata. Danas smo naručili 30.000 tona mazuta od Azerbejdžana, kako bismo obezbedili rad termoelektrana. Sve to naravno moramo da platimo. Što se nafte tiče, preduzeli smo mere, pričali smo sa rukovodstvom NIS-a. E sada tu postoji problem, pošto je većinski vlasnik NIS-a Gazprom. Za sada sankcije ruskom energetskom sektoru nisu najoštrije, ali se situacija menja iz časa u čas - kaže on.

Predsednik je rekao da imamo više od 2 meseca u našim rezervama, pa čak i da ne dobijemo nijedan litar nafte možemo da funkcionišemo.

- Nema nikakve potrebe za panikom i strahom, zato što smo se dobro i bolje nego mnogi drugi pripremili za sve. I narednih meseci ćemo se pripremiti da do čepa napunimo skladišta, što će nas koštati oko 115 miliona evra. Naš bankarski sektor je siguran stoproncentno, poručio je Vučić.

Vučić je rekao da nije spreman da nacionalizuje rusku imovinu u Srbiji, i dodaje da u nekim zemljama neki oduzimaju ruske škole i vrtiće.

- Ako neko proba da im ograniči poslovanje, razgovaraćemo sa njima da nađemo neku fer cenu. Što se tiče uglja, cena je skočila neverovatno. Pre 15 dana cena uglja je bila 190 dolara po toni, a sada je 420 dolara po toni. Vidite i kako skače cena struje. Ne za građane, već tržišna, to država uzima na sebe. Cena struje je skočila sa 139 evra po megavat satu na 362 evra - kazao je on.

Predsednik Srbije dodaje i da smo pritisnuti sa svih strana, ali uspevamo da odolimo zato je država likvidna, i da na računu imamo 1.4 milijarde evra.

foto: Kurir

- Apsolutnu likvidnost imamo, imamo novca zahvaljujući tome što su građani razumeli šta nam je činiti u prethodnom periodu. Zlata imamo sve više, i kupićemo ga po najpovoljnijim cenama. Tražio sam Kinezima da nam daju tri odsto niže od najniže cene. Građanima želim da kažem da je naš bankarski sektor sto odsto siguran, i bilansi su očišćeni od problematičnih kredita - rekao je Vučić.

On kaže i da je država izvela poslednje operacije sa Sberbankom, koju je kupila domaća AIK banka, i da građani tu neće imati nikakvih problema.

- Nikakvi problemi se neće preliti na domaće tržište. Do sada smo sačuvali kurs dinara. Devizne rezerve su 15.6 milijardi evra, a vrednost rezervi zlata nam raste, upravo zato što cena nastavlja da raste. Prva dva meseca ove godine imali smo odličan priliv stranih direktnih investicija.

Vučić dodaje da nam je setva bila odlična, i da mi trenutno imamo dvostruko više od potreba Srbije pšenice i kukuruza.

- Mi smo dobili zahtev od Severne Makedonije, i isporučićemo im pošto imamo više nego dovoljno. Za sve zemlje u regionu. Dovoljno smo pšenice samleli, imamo dovoljno brašna. Sa pšenicom i kukuruzom apsolutno nećemo imati nikakvih problema. Kada govorim o kukuruzu tu mislim i na stočni kukuruz, tako da ni za stočni fond neće faliti ništa. Doneli smo odluku da nećemo još ograničavati izvoz, pošto naši seljaci treba da zarade novac. Pripremili smo mere da ograničimo izvoz pšenice i kukuruza na 20 odsto od ukupne proizvodnje ukoliko to bude bilo potrebno. Ali za sada apsolutno nikakvih problema nemamo - rekao je on.

- Poštovani građani Srbije, situacija u Evropi i svetu, a zbog sukoba u Ukrajini, je sve teža, i teža je iz časa u čas. Upravo zbog toga i u skladu sa tim rukovodstvo Republike Srbije preduzima sve neophodne mere kako bi građanima naše zemlje obezbedilo normalan život.

Kurir.rs

bonus video:

02:34 SRPSKI DIPLOMATA OTKRIO NA ČIJOJ STRANI TREBA DA BUDE SRBIJA Rusija i Ukrajina su nam prijateljske zemlje