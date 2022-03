PUTIN NAUČIO LEKCIJU ERDOGANA Pokušava da balansira između Rusije i Ukrajine JEDNA GREŠKA GA VEĆ SKUPO KOŠTALA

Dragan Bisenić, bivši ambasador u Egiptu i Vojislav Lalić, bivši dopisnik iz Turske, Grčke i Skandinavije istakli su da smatraju da će kriza na istoku dovesti do zaustavljanje procesa evropskih integracija, ali i da predsednik Turske Redžep Erdogan pokušava da balansira na obe strane.

foto: Kurir televizija

- Nema sumnje da je ovo jedan od prelomnih trenutaka u evropskoj istoriji i na nama će se prelamati oba odnosa. Te stvari za koje smo mi zainteresovani su duplirane u odnosu na odnose koje ima Moskva sa Evropom i obrnuto. Mi možemo da očekujemo da će obe strane narednih godina ili čak decenija voditi snažan ekonomski rat i to na tlu Evrope, to će neminovno zahvatiti i nas i obe strane će bizi zainteresovane za naš pprostor - ističe Dragan Bisenić, bivši ambasador Srbije u Egiptu.

Bisenić je istakao da se upravo događa jedna spoljnopolitička revolucija u Evropi.

- Zemlje veoma brzo i veoma lako napuštaju svoj status neutralnosti prema NATO-u i sigurno će biti primljene u NATO na Madridskom samitu. Ono što nas brine je aplikacija Kosovo, koje veoma lako može da bude primljeno u NATO. Čak i Švajcarka, koja je uvek bila neutralna, uvela je sankcije Rusiji - kaže Bisenić i dodaje da se jedino Austrijanci drže da ne uvedu sankcije.

To su predlozi koji su se pojavili na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji istakao je Bisenić.

foto: Kurir televizija

- Prvi zaključak je bio da Ukrajina bude primljena u EU i to je nešto čemu svedočimo. Njenu aplikaciju je podržalo osam istočnoevropskih država. Zapadni Balkan je pomenut da treba da bude integrisan u EU i to je jedna neobavezna i neoficijelna formulacija. Što se tiče procesa proširivanja EU ne očekujem da će se išta postići narednih godina i da direktna posledica sukoba Zapada i Moskve biti zaustavljanje procesa evropskih integracija, nikako njegovo širenje - ističe Bisenić.

Vojislav Lalić istakao je da Vašingtnon uz podršku Londona pokušava da ojača NATO.

- U nekoliko situacija je kao što znamo NATO nije pokazao jedinstvo. Čak je i Makron govorio o moždanoj smrti NATO. Sad se pokušava da se iskoristi oca situacija unutar NATO-a, a onda se može kalkulisati sa proširenjem. Turska zapravo pokazuje da u NATO-u nema jedinstvo. Turska je u specifičnoj situaciji. Erdogan je ponovo rekao da neće uvesti sankcije Rusiji. On je naučio jednu lekciju pre jedno pet godina kada je oboren ruski avion na granici prema Siriji. Teško je reći zašto se to desilo, jedna varijanta je da je NATO hteo da vidi kako će Putin reagovati u toj kriznoj situaciji, a drugo objašnjenje je bilo da je to bilo u kslopu državnog udara. Turska je tada platila tešku cenu, jer je Putin blokirao i građevinske radove i turiste, a da je još zavrnuo slavine na gasovodu, bila bi katastrofa. Erdogan je političar koji je stekao veliko iskustvo. Sad je igrač na dve karte, i to uspešan. On otvoreno kaže, imamo dobre odnose sa Kijevom i sa Moskvom i nudi se kao nepristrasan posrednik - kaže Lalić.

foto: Kurir televizija

On dodaje da je Erdogan rekao da će blokirati prolaz ratnim brodovima i zamolio je zemlje da ne šalju brodove.

- Ali on mora propustiti sve brodove iz okružnih zemalja, ako su se našli van Crnog mora. Kako sam pročitao, sada su četiri ruska broda van, ali je uslov da moraju da idu u matične baze - kaže Lalić.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

05:58 DA LI SE BLIŽIMO NUKLEARNOM RATU?! Stručnjak za bezbednost objasnila KAKVO ORUŽJE RUSIJA POSEDUJE: To nije klasično naoružanje!