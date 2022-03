PUTINOVA INTERVENCIJA NE MOŽE DA SE POREDI SA AGRESIJOM NA SRJ! Darko Trifunović: Rusija je supersila, ali je agresor!

Anatol Liven jedan od najuvaženijih britanskih političkih analitičara izneo je tvrdnje da bi Zapad trebalo da ubedi Ukrajinu da prizna Krim kao deo Rusije, posle čega bi Rusija priznala nezavisnost lažne države Kosovo.

Dok se vojne snage širom Evrope nakon sukoba u Ukrajini reorganizuju EUFOR je u skladu s tim poslao dodatne vojnike u Bosnu I Hercegovinu.

Nekoliko dana nakon što je ministar odbrane privremenih intitucija Kosova Armend Mehaj zatražio hitno članstvo Kosova u NATO i da SAD uspostave stalnu bazu vojnih snaga na Kosovu, novi komandant vojne baze Bondstil Kristofer Samulski rekao je da bi stalna američka baza bila veoma korisna za Kosovo.

Zašto NATO povećava broj vojnika i naoružanja u regionu? Koju ulogu ima Kosovo u sukobu između Rusije i Ukrajne? Sa kakvim bezbednosnim izazovima se Srbija suočava?

Na sva ova pitanja, odgovor su dali u emisiji “Usijanje” gosti Kurir televizije Luka Kastratović, general u penziji, i Darko Trifunović, iz Instituta za nacionalnu i međunarodnu bezbednost.

- Radilo se o 100 vozila, došlo je još 600 pripadnika. Nebom Bosne patroliraju rafali, do pre neki dan je američki nosač bio u Splitu. Oni u trenutku mogu biti na našem nebu. Izuzetno je opasna i komplikovana situacija. To što je NATO radio 99 godine, to gledamo sad. Najveću grešku ljudi naprave kada nešto ne poznaju. Ukrajina nije nacistička država, Zelenski je Jevrejin a za njega je 75 odsto ljudi glasalo. U Srbiji neko pravi demonstracije za Rusiju, slažemo da se da je ona velika država i supersila, ali ona je agresorska. Oni iz rata ne mogu izaći kao pobednici - rekao je Trifunović.

Kastratović indirektno označava Sjedinjene Države kao krivca za krizu.

- Prvo treba reći da mi prvi ne podržavamo rat. Ova kriza je posledica američkog neuspevanja da uspostave novi svetski poredak. Putin je krenuo u odbranu svog naroda. Putinova intervencija ne može da se poredi sa našim bombardovanjem, jer NATO agresija ničime nije bila izazvana. Amerikanci su napali Jugoslaviju jer se nije pokorila njihovim interesima. Na vlasti u Ukrajini su nacističke snage, žao mi je što se više kroz medije nije pisalo o tome. Ukrajina sprovodi nacističku politiku, zato im treba legija stranaca. Sliva se velika količina novca kod njih - kaže Kastratović.

