EVROPA ĆE BITI KOLATERALNA ŠTETA ZBOG RUSKO-UKRAJINSKOG RATA Stručnjaci objasnili kako će se kriza odraziti na Srbiju

Svet je suočen sa krizom. Rat u Ukrajini svakog dana daje nove posledice - u državama širom Evrope nestašica je hrane i energenata. Cene nafte i gasa vrtoglavo rastu, a količine koje mogu da se kupe se smanjuju.

Srbija će od četvrtka obustaviti izvoz ulja, pšenice, kukuruza i brašna, a Vlada je pripremila uredbu koja se odnosi i na energente. Ova mera je, kažu, nužna da građani Srbije ne bi ostali bez sopstvene hrane, zbog izvoza drugima, a svi traže. Samo u jednom danu, tražili su jednu četvrtinu ukupnih rezervi pšenice.

Da li će ove mere uroditi plodom? Šta će biti sa cenom goriva kad istekne uredba Vlade o mirovanju cene? Kolika će biti cena gasa?

Gosti Usijanja bili su Mahmud Bušatlija, savetnik za razvoj i investicije i Bojan Stanić, pomoćnik direktora za analitiku u Privrednoj komori Srbije.

- Pre svega moramo biti svesni činjenice da je jedan od stubova snage jedne zemlje jeste mogućnost da prehrani svoju naciju. Jedan od prioriteta je da vi za sebe obezbedite hranu i vodu, kao i energiju, ali pre svega vodu i hranu. Suverenitet zavisi od toga da li je u stanju da prehrani zemlju. Dobro je da u ovom momentu napravimo, da tako kažemo jedan "time-out", da se zabrani izvoz, a sve ono što nam ne treba treba da se izveze - rekao je Mahmud Bušatlija, savetnik za razvoj i investicije.

Bojan Stanić, pomoćnik direktora za analitiku u Privrednoj komori Srbije smatra da vlada treba još jednom da razmisli da li treba da zabrani izvoz pšenice, i da li je možda bolje da uvede kvote.

- Postoji stalna komunikacija između Privredne komore Srbije i vlade Srbije, u okviru tela mera ekonomske politike zemlje. Mi smo i ranije govori s obzirom da je dobra snabdevenot, imamo milion tona pšenice viška, za izvoz, da jedino zbog toga ne bi trebalo zabraniti izvoz, posebno ne brašna. Mi smo iznenađeni odlukom da se od sutra zabrani izvoz. Danas smo komunicirali sa vladom gde smo rekli da se još jednom to sve razmotri i gde je rečeno da se uvedu kvote. Čuli smo da bi ta zabrana trebalo da traje 7 dana. Mislim da je ovo više psihološki momenat, da se umiri narod, nego što bi to dalo realni efekat. Treba podsetiti i da je naš model rasta fokusiran na izvozni model. Ne bi trebalo da se ograničava izvoz koji bi mogao da dovede do gubitka tržišta. Teško je zauzeti tržište, a lako se izgubi - rekao je Bojan Stanić, pomoćnik direktora za analitiku u Privrednoj komori Srbije.

Bušatlija misli da je šteta za Evropu već napravljena, kao i da će male države nastradati.

- Kad se veliki tuku, mali nastradaju. Mi, nažalost, pripadamo malim i bićemo kolateralna šteta i to sa raznih strana. Ono što mene brine, ne samo gledajući prehrambene proizvode i poljoprivredne, jeste činjenica da smo dosta jaja stavili u jednu korpu, a to je onih 80% prometa sa EU, a to su najviše Nemačka i Italija. To je veliki teret. Najveći teret situacije u Ukrajini pašće na Evropu. Možemo da vidimo reakcije članove EU prema diktatima Amerike. Šteta je već napravljena. Moramo ekonomske odnose sa svetom da balansiramo - rekao je Bušatlija.

- Ako ograničite izvoz poljoprivrednicima, oni samim tim neće dobiti te prihode od izvoza i neće da moći dalje da nastave sa svojim aktivnostima. I dalje mislimo da još uvek nema potreba primenjivati tako drastičnu meru. Ugrožavaju se lanci snabdevanja - dodao je Stanić.

